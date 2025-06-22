Федеральные эксперты высоко оценили качество психиатрической помощи в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 100 врачей-психиатров из Тульской области и регионов ЦФО обсудили вопросы лечения и реабилитации людей с психическими расстройствами.

Научно-практическая конференция прошла в Туле. Участников приветствовал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков. Он отметил, что психологическая помощь востребована и становится более доступной.

— Люди все чаще обращаются за консультацией специалистов в кабинеты психологической помощи в поликлиниках. В рамках проекта «Герой 71», который создан по инициативе губернатора Дмитрия Миляева, особое внимание уделяется психологической помощи ветеранам СВО. Это важная часть их адаптации к жизни в мирных условиях, — сказал Дмитрий Марков.

Президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова поблагодарила правительство региона за поддержку в развитии психиатрической службы. Она обратила внимание на важность реабилитации пациентов с психическими расстройствами, восстановления их личного и социального статуса для интеграции в общество.

Ключевыми спикерами конференции стали представители НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, Северо-Западного государственного медицинского университета, Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Минздрава России, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Минобороны России, а также Союза охраны психического здоровья.

Специалисты обсудили диагностику и оказание помощи людям с депрессивными и тревожными расстройствами, в том числе в пожилом и старческом возрасте, лечение посттравматических стрессовых расстройств.

Напомним, что в Тульской области можно бесплатно и анонимно получить консультацию психолога в одном из 13 кабинетов медико-психологического консультирования. Адреса размещены на сайте Тульской психиатрической больницы. Также помощь можно получить в Центре «Герой 71» и фонде «Защитники Отечества».