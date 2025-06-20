Приемная кампания в вузах стартовала: вся информация о поступлении в 2025 году

Сколько бюджетных мест будет в этом году, где найти целевые, и как подать документы – всё это собрали в материале Myslo.

20 июня стартовала приемная кампания в вузы, техникумы и колледжи. Об условиях приема в вузы в этом году рассказали на брифинге в правительстве Тульской области.

Антон Панкратов, председатель комитета Тульской области по науке и инноватике:

– В этом году прием по образовательным программам высшего образования в Тульской области будет осуществляться в шести государственных и шести негосударственных вузах.

Сроки приемной кампании

Прием документов стартовал 20 июня и продлится до 25 июля,. Прием оригиналов – до 3 августа. До 9 августа состоится публикация приказов на зачисления на основном этапе приема.

Абитуриенты могут подавать документы одновременно в пять университетов, выбирать в каждом из них до пяти направлений подготовки или специальностей.

Как подать документы

Подавать документы можно:

через сервис «Поступление в вуз онлайн» на госуслугах,

лично,

через сайты вузов

почтой.

Как показывает практика, самый популярный способ подачи документов – сервис «Поступление в вуз онлайн». Он позволяет на заявительной стадии не подгружать оригиналы документов, потому что они уже размещены на портале.

При поступлении на целевое обучение через сервис необходимо отметить намерение обучаться по договору о целевом обучении. С заявками работодателей можно ознакомиться на портале «Работа России».

Бюджетные места

В 2025 году выделено 3158 бюджетных мест по всем уровням и формам обучения, что составляет прирост в 64 места по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество мест традиционно выделено на направления инженерного дела, технологии и технические науки. Среди лидирующих групп – педагогические науки и науки об обществе, а также математические и естественные науки.

Растет число бюджетных мест по ключевым направлениям. Это здравоохранение и медицинские науки, математические специальности, инженерное дело, технологии и технические науки.

Особые условия для участников СВО и их семей

По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в регионе организована работа по сопровождению участников специальной военной операции, обратившихся за получением поддержки в направлении получения первого высшего образования. Действуют две программы.

С 2022 года в регионе действует механизм отдельной квоты, которая доступна непосредственно участникам СВО и их детям.

Также действует региональная программа, позволяющая компенсировать стоимость коммерческого обучения для участников СВО. Мера поддержки распространяется на получение первого высшего образования на каждом уровне — бакалавриат, специалитет или магистратура.

Компенсация назначается после успешного окончания семестра без академических задолженностей.

В этом году будет действовать еще и федеральная квота для участников специальной военной операции. Она составляет 294 места, которые преимущественно распределены на инженерные направления, образование и науки об обществе.

Как поддержат студентов тульских университетов

По поручению губернатора, в регионе идет активное развитие мер поддержки студентов. Одна из них – программа компенсации стоимости затрат на обучение для многодетных родителей-студентов.

Также с этого года будет действовать ежегодная компенсация для поступивших на направление адаптивной физической культуры и спорта.

Дополнительно расширяются меры поддержки будущих учителей математики, физики и химии. С этого года студенты-первокурсники будут получать пять тысяч рублей ежемесячно.

Наращиваются меры поддержки подготовки научных кадров для аспирантов. В регионе действуют именные стипендии для трудоустроенных в университете аспирантов. 20 тысяч рублей будут получать 50 аспирантов.