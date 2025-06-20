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Облезлые стены, грязь, поврежденная проводка: прокуратура проверила помещения маневренного фонда в Узловой
Фото прокуратуры Тульской области.

Облезлые стены, грязь, поврежденная проводка: прокуратура проверила помещения маневренного фонда в Узловой

Возбуждены два дела.

Узловская межрайонная прокуратура обследовала жилые помещения на улицах Заводской, Квартал 50 лет Октября, 7-й Съезд Советов, Пушкина и Октябрьской. 

Недвижимость в Узловой относится к маневренному фонду (предназначен для граждан в случаях, когда они лишены возможности проживать у себя). Надзорное ведомство выявило целый ряд нарушений: антисанитарию, отсутствие изоляции проводов, розетки с повреждениями и т. д. Прокуратура заявила, что помещения содержатся в непригодном для проживания состоянии.

В отношении должностных лиц администрации возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений (ст. 7.22 КоАП РФ) и нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Межрайонный прокурор внес главе администрации представление.

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