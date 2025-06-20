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В Тульскую область будут привлекать туристов с домашними питомцами
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульскую область будут привлекать туристов с домашними питомцами

Среди возможных инициатив — создание путеводителя для путешественников с животными, в который войдут гостиницы, кафе, готовые принять гостей с питомцами.

20 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правительства Тульской области Павел Татаренко и генеральный директор ООО «Четыре Лапы» Дмитрий Цыпин подписали соглашение о сотрудничестве.

Цель — развитие инфраструктуры и привлечение в Тульскую область гостей с домашними питомцами. Стороны договорились о совместной работе над проектами, которые помогут сформировать ответственную культуру путешествий с животными и бережное отношение к ним.

Заместитель председателя правительства отметил, что в регионе активно развивается пет-френдли среда. Шесть отелей уже прошли добровольную сертификацию по стандартам Роскачества, подтвердив свою готовность принимать гостей с животными, обеспечивая необходимый комфорт.

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— Мы видим растущий спрос на путешествия с домашними питомцами, и Тульская область стремится быть в авангарде этого движения, создавая самые продуманные условия. Уверен, что данное соглашение станет основой для долгосрочного, взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Это наш вклад в формирование современной, гостеприимной и ответственной туристической среды, — сказал Павел Татаренко.

Среди возможных инициатив — создание регионального путеводителя для путешественников с животными, в который войдут гостиницы, кафе, маршруты и локации, готовые принять гостей с питомцами. Также планируется совместная организация мероприятий и фестивалей, посвященных теме доброжелательного туризма и заботы о животных в путешествиях.

— Мы уверены, что домашние питомцы — это полноценные члены семьи и они заслуживают таких же удобств и заботы в поездках, как и их пет-родители. Наше соглашение с Тульской областью — это первый шаг к созданию комфортной туристической среды, где каждый гость с хвостом будет чувствовать себя желанным, — отметил Дмитрий Цыпин.

Сюжет: ПМЭФ-2025
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