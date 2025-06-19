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Концепцию сквера Памяти жертв политических репрессий согласуют с туляками
Фото Дмитрия Дзюбина.

Концепцию сквера Памяти жертв политических репрессий согласуют с туляками

Визуализацию проекта вынесут на обсуждение.

Заместитель главы администрации Тулы Максим Щербаков в прямом эфире рассказал, как будет обустроен сквер Памяти жертв политических репрессий. Напомним, это общественное пространство выиграло в голосовании за объекты для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

— Мы встречались с архитекторами, определили для себя базовые направления, но это сложно пока назвать концепцией. До 1 августа постараемся подойти с реализацией, потому что у нас сжатые сроки. Мы предоставим свою интерпретацию пространства с учетом его смысловой нагрузки. Это будет отличаться от от скверов, где есть игровые зоны.

Прежде чем проектировать, мы вынесем визуальный образ на обсуждение, — рассказал Максим Щербаков.

Также он отметил, что в голосовании приняло участие беспрецедентно большое количество туляков — чуть менее 58 тыс. человек.

Что касается Комсомольского сквера, который расположен на пересечении улиц Оборонной и Староникитской, хоть он и не победил в голосовании, администрация будет искать программу для его благоустройства.

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