Роспотребнадзор напомнил тулякам о требованиях к донорам крови

Этот день посвящен людям, которые добровольно сдают кровь, часто даря другим людям жизнь. После сдачи крови организм полностью восстанавливается в течение месяца.

Сдавать кровь безопасно для организма – каждая донация может спасти чью-то жизнь. Доноры играют важнейшую роль в современной медицине, обеспечивая необходимый запас крови для лечения различных заболеваний и спасения жизней.

Для чего нужна донорская кровь?

Донорская кровь необходима для спасения жизней в различных критических ситуациях:

Помощь при родах;

Лечение новорожденных (при гемолитической болезни);

Хирургические операции (особенно при трансплантации органов, операциях на сердце и т.д.);

Травмы и аварии;

Онкология (восстанавливает кроветворение после химиотерапии);

Заболевание крови (лейкоз, гемофилия, анемия и т.д.).

Кровь донора обязательно обследуется на инфекции, такие как: гепатит B и C, сифилис, ВИЧ и др.

Как часто можно сдавать кровь?

Для женщин – не более 4 раз в год.

Для мужчин – не более 5 раз в год.

Как долго длится процедура забора крови?

Цельная кровь – 10-15 минут.

Плазма – 40 минут.

Тромбоциты – 40 минут до 1,5 часов.

Стандартный объем забора крови – 450 мл (это около 7% от общего объема крови взрослого человека).

Требования к донору: