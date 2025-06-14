Роспотребнадзор напомнил тулякам о требованиях к донорам крови

Этот день посвящен людям, которые добровольно сдают кровь, часто даря другим людям жизнь. После сдачи крови организм полностью восстанавливается в течение месяца.
Сдавать кровь безопасно для организма – каждая донация может спасти чью-то жизнь. Доноры играют важнейшую роль в современной медицине, обеспечивая необходимый запас крови для лечения различных заболеваний и спасения жизней.
Для чего нужна донорская кровь?
Донорская кровь необходима для спасения жизней в различных критических ситуациях:
- Помощь при родах;
- Лечение новорожденных (при гемолитической болезни);
- Хирургические операции (особенно при трансплантации органов, операциях на сердце и т.д.);
- Травмы и аварии;
- Онкология (восстанавливает кроветворение после химиотерапии);
- Заболевание крови (лейкоз, гемофилия, анемия и т.д.).
Кровь донора обязательно обследуется на инфекции, такие как: гепатит B и C, сифилис, ВИЧ и др.
Как часто можно сдавать кровь?
- Для женщин – не более 4 раз в год.
- Для мужчин – не более 5 раз в год.
Как долго длится процедура забора крови?
- Цельная кровь – 10-15 минут.
- Плазма – 40 минут.
- Тромбоциты – 40 минут до 1,5 часов.
Стандартный объем забора крови – 450 мл (это около 7% от общего объема крови взрослого человека).
Требования к донору:
- Возраст от 18 лет.
- Вес не менее 50 кг.