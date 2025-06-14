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Роспотребнадзор напомнил тулякам о требованиях к донорам крови

Роспотребнадзор напомнил тулякам о требованиях к донорам крови

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня.

Этот день посвящен людям, которые добровольно сдают кровь, часто даря другим людям жизнь. После сдачи крови организм полностью восстанавливается в течение месяца. 

Сдавать кровь безопасно для организма – каждая донация может спасти чью-то жизнь. Доноры играют важнейшую роль в современной медицине, обеспечивая необходимый запас крови для лечения различных заболеваний и спасения жизней.

Для чего нужна донорская кровь?

Донорская кровь необходима для спасения жизней в различных критических ситуациях:

  • Помощь при родах;
  • Лечение новорожденных (при гемолитической болезни);
  • Хирургические операции (особенно при трансплантации органов, операциях на сердце и т.д.);
  • Травмы и аварии;
  • Онкология (восстанавливает кроветворение после химиотерапии);
  • Заболевание крови (лейкоз, гемофилия, анемия и т.д.).

Кровь донора обязательно обследуется на инфекции, такие как: гепатит B и C, сифилис, ВИЧ и др.

Как часто можно сдавать кровь?

  • Для женщин – не более 4 раз в год.
  • Для мужчин – не более 5 раз в год.

Как долго длится процедура забора крови?

  • Цельная кровь – 10-15 минут.
  • Плазма – 40 минут.
  • Тромбоциты – 40 минут до 1,5 часов.

Стандартный объем забора крови – 450 мл (это около 7% от общего объема крови взрослого человека).

Требования к донору:

  • Возраст от 18 лет.
  • Вес не менее 50 кг.

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