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ГАИ об окруженном асфальтом автомобиле на Марата: «О дорожных работах никто не предупреждал»

ГАИ об окруженном асфальтом автомобиле на Марата: «О дорожных работах никто не предупреждал»

В ведомстве опровергли информацию администрации о попытках дозвониться водителю Ford, припаркованного в месте дорожного ремонта.

В ГАИ пояснили, что информация об оповещении автовладельцев не соответствует действительности, за что подрядчика даже привлекли к ответственности.

После публикации комментария управления транспорта и дорожного хозяйства в редакцию Myslo обратились представители ГАИ.

— В СМИ опубликована информация, что перед осуществлением работ по укладке асфальта на улице Марата сотрудники Госавтоинспекции уведомляли владельцев припаркованных автомобилей в указанном месте.

Госавтоинспекция Тульской области информирует: уведомление о начале производства работ, а также временный проект организации дорожного движения ремонтируемого участка на улице Марата города Тулы на согласование в подразделения Госавтоинспекции не поступали.

Сообщаем, что 2 июня 2025 года должностное лицо подрядной организации, ответственное за проведение дорожных работ на указанном участке за допущенные нарушения привлечено к административной ответственности сотрудниками отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле.

Ранее Myslo сообщал, что на улице Марата рабочие не смогли заасфальтировать участок дороги из-за припаркованного Ford. 

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