Футбольная команда тульских медиков за весенний сезон одержала семь побед

Фото минздрава Тульской области.

Команда министерство здравоохранения Тульской области (МЗ ТО) в этом году впервые участвовала в Весеннем кубке Тульской футбольной лиги и успешно завершила сезон, заняв почетное второе место. Этот результат обеспечил ей переход в высший дивизион лиги.

За весенний сезон команда провела 12 матчей, одержав 7 побед и забив 43 гола. В планах команды — интенсивная подготовка к предстоящему сезону.

Напомним, в составе команды — сотрудники тульских медучреждений. «МЗ ТО» участвует в групповом этапе соревнований по футболу 8×8 Тульской Футбольной лиги. Ребята тренируются на поле Центрального стадиона ФК «Арсенал».