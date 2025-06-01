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4 июня в Туле целый день будут перебои с водой
Фото Дмитрия Дзюбина.

4 июня в Туле целый день будут перебои с водой

Окско-Непрейковский водозабор готовят к зиме.

4 июня с 8.00 до 00.00 в Туле будет пониженное давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города:

  • южнее улицы Пушкинской,
  • на пр. Ленина,
  • в районе Зеленстроя,
  • на Калужском шоссе,
  • на ул. Рязанской,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в д. Гостеевке,
  • в поселке Косая Гора,
  • в Скуратовских поселках.

Как сообщает Тулагорводоканал, в п. Новом, п. Рассвет, п. Иншинском, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево на это время водоснабжение будет отключено.

Эти работы связаны с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к зиме. 

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