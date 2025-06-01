  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские семьи могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские семьи могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские семьи могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

В Тульской области стартовал второй сезон федерального конкурса «Это у нас семейное». Он будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе.

В конкурсе могут принять участие семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники).

Регистрация семейных команд на сайте продлится до 27 июля.

Конкурс состоит из нескольких этапов: регистрация команд, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи примут участие в конкурсных состязаниях, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

В первом сезоне конкурса приняли участие почти 700 семей из Тульской области. Три из них вышли в финал.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:30 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
семейный конкурс

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
4 июня в Туле целый день будут перебои с водой
4 июня в Туле целый день будут перебои с водой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.