Тульские семьи могут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области стартовал второй сезон федерального конкурса «Это у нас семейное». Он будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе.

В конкурсе могут принять участие семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники).

Регистрация семейных команд на сайте продлится до 27 июля.

Конкурс состоит из нескольких этапов: регистрация команд, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи примут участие в конкурсных состязаниях, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

В первом сезоне конкурса приняли участие почти 700 семей из Тульской области. Три из них вышли в финал.