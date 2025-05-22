«Одна на всех. Победа!»: в атриуме Тульского кремля выступят тульские поэты и музыканты

Фото Тульского музейного объединения.

Концерты в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля будут проходить каждую субботу. Здесь сейчас также проходит большая военная выставка с подлинным орденом «Победа» из собрания Центрального музея Вооруженных сил РФ.

24 мая для гостей выступят тульские поэты и музыканты:

поэтесса, создательница арт-проекта «Поэтические завтраки» Юлия Юмакс,

лауреат фестивалей авторской песни, победитель различных конкурсов, композитор и музыкант Валентина Буталова,

член Российского союза писателей, участница объединения «Муза», заместитель руководителя Тульского отделения Пушкинский Комитет Ольга Ноздрина,

автор сборников прозы, стихотворений и музыкально-поэтических программ, участница проекта «С любовью к тебе, моя родная сторона» Наталья Поликарпова.

В 15.00 творческая экспериментальная лаборатория «Прикосновение» представит композицию «Это страшно вспоминать, но забывать нельзя».

Вход на выставку «Одна на всех. Победа!» бесплатный. Чтобы стать участником сборной группы на экскурсию, нужно зарегистрироваться на сайте.