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Более 90 тысяч туляков уже проголосовали за территории для благоустройства
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 90 тысяч туляков уже проголосовали за территории для благоустройства

Жители региона выбрали территории для обновления на следующий год.

15 мая на брифинге в правительстве Тульской области обсудили ход голосования. Министр жилищного хозяйства и благоустройства Олег Дючков назвал число проголосовавших — более 90 тысяч человек.

На голосование выставлено по 2 пространства в 10 муниципальных образованиях Тульской области с численностью жителей свыше 20 тысяч человек: Тула, Алексин, Донской, Ефремов, Новомосковск, а также Богородицкий, Кимовский, Киреевский, Узловский и Щекинский районы.

Проголосовать может каждый житель региона старше 14 лет на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru по 12 июня.

Также на брифинге обсудили планы по благоустройству на 2025 год. По проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется благоустроить не менее 202 дворовых территорий, а также 111 общественных пространств, из которых 96 — по программе губернатора «Наш район». Дополнительно по программе «Наш район» будет обновлено 84 придомовые территории. Также в этом году будет реализовано три проекта — победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в Болохове, Советске и Новомосковске.

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