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На Гоголевской открылся пункт проката вещей для новорожденных
Фото пресс-службы правительства Тульской области

На Гоголевской открылся пункт проката вещей для новорожденных

Склады располагаются в трех муниципальных образованиях, предусмотрена доставка предметов первой необходимости.

15 мая в Международный день семей в Туле открылся первый пункт проката предметов первой необходимости для детей до 1,5 лет. Пункт проката предметов будет работать на базе Семейного МФЦ «Мой семейный центр» на ул. Гоголевской, 71.

Воспользоваться услугами пункта проката может ряд категорий жителей региона:

  • женщины, имеющие детей до 1,5 лет, и не состоящие в браке;
  • семьи, где один или оба супруга обучаются по очной форме обучения;
  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми-инвалидами;
  • малоимущие семьи;
  • семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Родители грудничков смогут получить во временное пользование наиболее востребованные предметы.

В пункте проката 16 предметов, которыми желающие смогут воспользоваться бесплатно: разнообразные коляски, в том числе для близнецов; кроватки; пеленальные столики; стульчики для кормления; ванные для купания; манежи; автолюльки, шезлонги, видеоняни и многое другое.

Всю необходимую информацию можно получить по единому номеру «129».

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