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Волонтёры расскажут тулякам, как искать пропавших в городских условиях

Волонтёры расскажут тулякам, как искать пропавших в городских условиях

Тематическое занятие пройдёт в среду, 14 мая, в отеле «Азимут».

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» проведут открытую лекцию «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом».

Участники познакомятся с методами городского поиска, узнают, как грамотно провести опрос, где и как правильно расклеить ориентировки и как правильно осматривать торговые центры и вокзалы.

Принять участие в занятии и присоединиться к отряду смогут все желающие. Лекция состоится 15 мая, в 19.00, в отеле «Азимут» (Тула, ул. Советская, д. 3). зарегистрироваться для участия можно тут, а на все уточняющие вопросы готова ответить руководитель новичкового направления Анна по телефону: +7(953)955-04-07.

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Тула

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