Суд на 10 суток закрыл антисанитарную пекарню на Красноармейском проспекте

Советский районный суд рассмотрел дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований организацией общественного питания. Установлено, что в пекарне, принадлежащей ИП Геворгян Н. М., расположенной по адресу: Красноармейский проспект, д. 19-А, были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Пи изготовлении выпечки не соблюдается последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих безопасность изготавливаемой продукции. Мясо, овощи, корнеплоды и мука хранились в одном помещении, отсутствуют моечные ванны для обработки сырья и т. д. Всё это представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей.

Постановлением судьи владелец пекарни признан виновным, ему назначено наказание в виде административного приостановления работы организации общественного питания сроком на 10 суток. Контроль за исполнением постановления возложен на Роспотребнадзор.