Илья Беспалов проконтролировал ход капремонта спортшколы «Восток» на Маргелова

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Ремонт в здании спортшколы «Восток», которое располагается на ул. Маргелова, стартовал в конце прошлого года. Илья Беспалов осмотрел прилегающую территорию и проинспектировал ход ремонта.

По словам начальника управления физической культуры и спорта Артура Матевосяна, подрядчик уже провел демонтажные работы, смонтировал системы отопления и электроснабжения. Стены готовятся к укладке плитки, а крыша – к монтажу новой кровли.

После капремонта в спорткомплексе будут проводиться занятия по тяжелой атлетике для 40 спортсменов, живущих рядом. Сейчас ребята занимаются на других в Заречье и в манеже стадиона «Арсенал». После открытия отделения спортшколы на ул. Маргелова, будет проведен дополнительно набор спортсменов в возрасте от 9 лет.

Глава администрации подчеркнул, что объект важен для города. Его открытие создаст необходимые условия для развития тяжелой атлетики и регулярной подготовки спортсменов.

– Развитие спортивной инфраструктуры и её доступность оказывают огромное влияние на качество жизни подрастающего поколения. По плану – в середине лета тульские тяжелоатлеты получат еще один новый современный зал для занятий, – сказал Илья Беспалов.

Сити-менеджер поручил уделить особое внимание ремонту входной группы и лестницы, установке пандуса, а также проработать вопрос благоустройства территории и организации парковки.