Дмитрий Миляев посетил тульских десантников в Курской области

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор вручил военнослужащим региональные награды, а также побывал в военном госпитале.

Губернатор Дмитрий Миляев посетил на передовой 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и обсудил с командиром соединения Александром Немоляевым вопросы обеспечения бойцов всем необходимым. Кроме того, глава Тульской области осмотрел учебные классы, помещения для приема пищи, сна, пообщался с туляками.

Военнослужащим, находящимся на передовой, были вручены региональные награды – медали «Доблесть и Слава». Эту награду получают бойцы, в отношении которых поступили «Почетные письма на Родину», подписанные командиром воинской части.

В тыловую часть было доставлено оборудование и необходимая помощь, а также подарки бойцам ко Дню защитника Отечества. По поручению Дмитрия Миляева, в ближайшее время дивизии передадут 10 автомобилей «УАЗ».

Кроме того, тульская делегация посетила госпиталь 39-го медицинского отряда 106-й дивизии воздушно-десантных войск, в котором проходят лечение раненые бойцы.

Тульская область регулярно поставляет в госпиталь строительные материалы, медицинское оснащение, расходные материалы. Благодаря этому в помещениях был сделан ремонт, оборудованы отделения хирургии, стоматологии, реабилитации, ЛФК.

Командир 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда ВДВ МО РФ Юрий Бровко рассказал Дмитрию Миляеву о лечении бойцов и поблагодарил губернатора и жителей региона за помощь.

– Мы – одна большая волонтерская семья. Все жители Тульской области, вне зависимости от профессии и возраста, стремятся помогать нашим военным, которые приближают Победу! – сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона поблагодарил всех, кто работает в госпитале и помогает сохранять жизни и здоровье наших ребят. Дмитрий Миляев пообщался с бойцами, вручил отличившимся региональные награды «Доблесть и Слава». Он поздравил ребят с Днем защитника Отечества и передал им подарочные наборы.

19 февраля в госпиталь прибыла очередная партия груза из Тульской области – продукты питания, средства гигиены. Кроме того, в госпиталь было направлено 500 комплектов постельного белья.