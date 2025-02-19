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В Туле менеджер по продажам шпионил за своей начальницей
Фото: СУ СК России по Тульской области

В Туле менеджер по продажам шпионил за своей начальницей

Чрезмерное любопытство обернулось для мужчины уголовным делом.

Следователем следственного отдела по Привокзальному району Тулы регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни». 

По предварительным данным, в августе 2023 года сотрудник офиса продаж одного из сотовых операторов путем неправомерного доступа к информационной системе незаконно получил сведения о частной жизни своей начальницы. Это преступление было раскрыто службой собственной безопасности организации. 

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели и потерпевшая, запрашивается информация, представляющая интерес для следствия.

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