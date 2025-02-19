В Туле менеджер по продажам шпионил за своей начальницей

Фото: СУ СК России по Тульской области

Следователем следственного отдела по Привокзальному району Тулы регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

По предварительным данным, в августе 2023 года сотрудник офиса продаж одного из сотовых операторов путем неправомерного доступа к информационной системе незаконно получил сведения о частной жизни своей начальницы. Это преступление было раскрыто службой собственной безопасности организации.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели и потерпевшая, запрашивается информация, представляющая интерес для следствия.