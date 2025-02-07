В Тульской области лучшие молодые ученые получат пять премий по миллиону рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Так будут поощрять за значительные достижения в научных разработках.

Ежегодно правительство Тульской области внедряет новые меры стимулирования научной деятельности. В этом году к существующим программам добавляется новая премия «Лучший молодой ученый Тульской области».

Она будет присуждаться за значительные достижения в реализации научных разработок — пять премий по 1 миллиону рублей, в научно-педагогической сфере — двадцать премий по 200 тысяч рублей.

В правительстве Тульской области уточнили, что в регионе появляются больше исследователей моложе 40 лет. Для этого на региональном уровне увеличили размер ежемесячной стипендии до 20 тысяч рублей и количество её получателей — аспирантов до 100 человек.

На федеральном уровне выдаются гранты молодежным лабораториям, созданным в вузах-участниках НОЦ «ТулаТЕХ».