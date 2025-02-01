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Школьников приглашают на мастер-классы «Масленица в старой Туле»
фото с сайта ru.freepik.com

Школьников приглашают на мастер-классы «Масленица в старой Туле»

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» отпразднуют Масленицу с традиционными блинами и викториной о мультфильмах и кино.

С 12 февраля по 2 марта 2025 года в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (г. Тула, ул. Металлистов, 25) будет проходить тематическая программа «Масленица в старой Туле». Программа рассчитана на учащихся начальной школы.

«Масленица в старой Туле» пройдет в пространстве постоянной экспозиции «Мой адрес всегда: Тула» на первом этаже «Л. Н. Т.». В праздничную программу войдут мастер-класс, викторина и чаепитие. В рамках мастер-класса его участники раскрасят заготовку из соленого теста – фигурку «Солнце», символизирующую наступление весны, а также увидят советские мультфильмы, посвященные Масленице.

На викторине школьники проверят свои знания об этом празднике: ответят на вопросы о масленичных традициях и отображении Масленицы в культуре, кинематографе и мультипликации. Закончится программа чаепитием с блинами в литературном кафе «Стива». Каждому участнику на память о празднике вручат сувенир яснополянского музея.

Сеансы для одиночных посетителей:

21 и 28 февраля – 15:00,

1 и 2 марта – 13:00.

Перед посещением необходимо уточнить о наличии свободных мест по телефону +7 (4872) 77-33-02

Для организованных групп до 40 человек программа проводится по предварительной заявке по телефону: +7 (4872) 77-33-02.

Продолжительность – 1 час 30 минут. Возрастное ограничение: 6+

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Тулатульская обл
 

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