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В Туле продолжается ремонт поликлиники горбольницы №7
Фото минздрава Тульской области.

В Туле продолжается ремонт поликлиники горбольницы №7

После ремонта на первом этаже установят аппарат МРТ и пандус.

В поликлинике на улице Первомайской медицинскую помощь получают более 39 тысяч жителей. Капитальный ремонт медучреждения начался в декабре 2024 года. Сейчас в 4-этажном здании рабочие ведут демонтажные работы. Следующий этап — обновление всех инженерных систем, замена окон и дверей, входной группы, замена лифта.

После ремонта на первом этаже будет установлен аппарат МРТ. На входе для людей с ограниченными возможностями установят пандус. 

В этом году также капитально отремонтируют еще одна поликлинику горбольницы — на улице Каминского.

«В 2025 году в рамках программы модернизации первичного звена в регионе будет капитально отремонтирован 41 объект здравоохранения, установлена 21 модульная конструкция, закуплено 66 единиц медицинского оборудования и 40 автомобилей», — сообщили в минздраве Тульской области. 

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Автор:
сегодня, в 10:12 +1
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