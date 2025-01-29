В Туле продолжается ремонт поликлиники горбольницы №7

Фото минздрава Тульской области.

После ремонта на первом этаже установят аппарат МРТ и пандус.

В поликлинике на улице Первомайской медицинскую помощь получают более 39 тысяч жителей. Капитальный ремонт медучреждения начался в декабре 2024 года. Сейчас в 4-этажном здании рабочие ведут демонтажные работы. Следующий этап — обновление всех инженерных систем, замена окон и дверей, входной группы, замена лифта.

После ремонта на первом этаже будет установлен аппарат МРТ. На входе для людей с ограниченными возможностями установят пандус.

В этом году также капитально отремонтируют еще одна поликлинику горбольницы — на улице Каминского.

«В 2025 году в рамках программы модернизации первичного звена в регионе будет капитально отремонтирован 41 объект здравоохранения, установлена 21 модульная конструкция, закуплено 66 единиц медицинского оборудования и 40 автомобилей», — сообщили в минздраве Тульской области.