Погода в Туле 29 января: облачно и ветрено

Фото из архива Myslo

В среду в регионе будет облачно. Преимущественно без осадков, ветер южный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью - от нуля до +5 градусов, днём от +1 до +6. Атмосферное давление - 745-750 мм рт. ст.