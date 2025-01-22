В Туле на трамвайных рельсах у ТРЦ «РИО» зажегся факел

Туляки обеспокоены состоянием трамвайных путей в районе ТРЦ «РИО». Они периодически искрят в местах стыков рельс. Сегодня на них были замечены языки пламени. Проезжающий мимо водитель снял это на видео и прислал в бот Myslo.

«Вечный огонь возле „РИО“. Если в понедельник был фейерверк, как от сварки, то сейчас горят ошмётки шин, — предположил автор видео. — К сожалению, некоторые люди не замечают этого. Был свидетелем того, что водитель остановил машины прямо над огнем на светофоре. И вот такие светящиеся руны наблюдаются и далее по трамвайным путям».

Myslo направил информацию об этом в администрацию Тулы.