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В Туле на трамвайных рельсах у ТРЦ «РИО» зажегся факел

В Туле на трамвайных рельсах у ТРЦ «РИО» зажегся факел

Зрелищность пиротехнического шоу перекрывает его потенциальная опасность, в первую очередь — для автомобилистов.

Туляки обеспокоены состоянием трамвайных путей в районе ТРЦ «РИО». Они периодически искрят в местах стыков рельс. Сегодня на них были замечены языки пламени. Проезжающий мимо водитель снял это на видео и прислал в бот Myslo.

«Вечный огонь возле „РИО“. Если в понедельник был фейерверк, как от сварки, то сейчас горят ошмётки шин, — предположил автор видео. — К сожалению, некоторые люди не замечают этого. Был свидетелем того, что водитель остановил машины прямо над огнем на светофоре. И вот такие светящиеся руны наблюдаются и далее по трамвайным путям».

Myslo направил информацию об этом в администрацию Тулы.

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