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В вузах Тульской области пройдут Дни открытых дверей

В вузах Тульской области пройдут Дни открытых дверей

Абитуриенты и их родители смогут задать преподавателям и сотрудникам приёмных комиисий интересующие их вопросы.

Дни открытых дверей в тульских вузах стартуют 18 января. Первым гостей примет Тульский институт (филиал) «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)».

День открытых дверей пройдет 18 января, в 14.00 (а затем  каждую третью субботу месяца) по адресу: Тула, пр-т Ленина, д. 104. Посетители узнают об истории университета, образовательных программах, организации учебного процесса, волонтерской деятельности. 

В воскресенье, 19 января, с 10.00, свои двери для будущих студентов откроет Тульской государственный университет (пр-т Ленина, д. 92, 9 учебный корпус). Там пройдут тематические выставки и индивидуальные консультации для потенциальных студентов. 

Кроме того, абитуриенты и их родители смогут посетить Военный учебный центр им. Тульского рабочего полка при ТулГУ, Выставочный центр ИВТС им. В. П. Грязева, Медицинский клинический центр ТулГУ, молодежные лаборатории Передовой инженерной школы «Интеллектуальные оборонные системы» и научно-исследовательский центр ТулГУ «БиоХимТех».

26 января День открытых дверей пройдет в ТГПУ им. Л. Н. Толстого (пр-т Ленина, 125, 4 корпус). Абитуриенты смогут пройти профессиональную диагностику и определиться со специальностью, познакомиться с правилами приемной кампании 2025 года и узнать всё о целевом обучении.

15 февраля ребят будет ждать Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова (пр-т Ленина, 53Б), а 16 февраля – Финансовый университет при Правительстве РФ (ул. Оружейная, д. 1а) Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева планирует провести День открытых дверей в начале апреля.

В каждом вузе гостей детально ознакомят с правилами приёма, озвучат минимальные баллы для поступления, расскажут о льготах, стипендиях и студенческой жизни.

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