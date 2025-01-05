Сильный ветер и гололедица: тульских автомобилистов предупреждают о непогоде

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 5 декабря, в Тульской области до 23.00 ожидается локальное выпадение осадков в виде снега, на дорогах — гололедица, порывы ветра до 15 м/с, в связи, с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.