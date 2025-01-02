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Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа может вызвать пневмонию
Фото Алексея Пирязева

Роспотребнадзор: доминирующий в России штамм гриппа может вызвать пневмонию

Вирус А (H1N1)2009 чаще других приводит к легочным осложнениям.

В Российской Федерации отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерных для этого времени года.

— В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус гриппа А (H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Острое вирусное инфекционное заболевание способно в течение 24 часов прогрессировать до развития тяжелых осложнений, наиболее частое из них — пневмония. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.

В ведомстве отметили, что самый эффективный способ профилактики гриппа - вакцинация. Но и профилактика тоже важна. Чтобы не заболеть, нужно избегать контактов с людьми с любыми признаками ОРВИ, мыть почаще руки с мылом или пользоваться антисептиком после посещения мест массового скопления людей и общественного транспорта. В общественных местах использовать маски, проветривать помещения и сохранять дома чистоту. 

Тульский Роспотребнадзор накануне Нового года сообщил о том, что ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная. За прошедшую неделю зарегистрировано 3777 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидпорог. Однако в регионе регистрируются случаи заболевания гриппом А и В.

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