Декабрь – не повод закрывать грибной сезон: репортаж от тульского фотографа

Фото Алексея Горохова.

Отправиться на «тихую охоту» в преддверии Нового года? В этом году это запросто.

Декабрь выдался практически бесснежный и достаточно теплый. А значит сезон осенних грибов продолжается. В этом убедился тульский фотограф Алексей Горохов:

«Декабрь в этом году скорее похож на ноябрь. Под новый год я нашел в центре города вешенки, зимний опенок (фламмулина) и даже чешуйчатку обыкновенную. Видимо, заметил их не только я один, так как грибы регулярно собирают, даже с высоких ветвей деревьев», — рассказал Алексей.

Он поделился с читателями Myslo результатами предновогоднего грибного «улова»: