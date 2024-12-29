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Тулячка взыскала с ТулГУ почти 250 тысяч за упавшее на машину дерево

Тулячка взыскала с ТулГУ почти 250 тысяч за упавшее на машину дерево

Суд пришел к выводу, что вуз как собственник участка земли должен следить за зелёными насаждениями на нём.

Дело рассматривалось в Советском районном суде города Тулы. Тулячка подала иск к ТулГУ и Тульским городским электрическим сетям о возмещении ущерба, причиненного транспортному средству в результате падения дерева. 
 
Истица просила взыскать стоимость восстановительного ремонта автомобиля 243 600 руб., моральный вред 50 000 руб., штраф по закону «О защите прав потребителей» в размере 50% от суммы, присужденной судом, расходы по оплате госпошлины при обращении в суд. 
 
Суд установил, что 5 мая 2024 года на автомобиль истицы, припаркованный с торца дома № 88 по пр. Ленина, с территории вуза через забор упало дерево. В результате у автомобиля были повреждены крыша, капот, бампер передний и спойлер, переднее левое и переднее правое крыло.
 
В суде выяснилось, что надлежащим ответчиком по делу является правообладатель земельного участка — ТулГУ, который не принял своевременных мер к содержанию земельного участка и контролю за зелёными насаждениями на нём.
 
Решением суда исковые требования тулячки удовлетворены частично. Суд взыскал с Тульского госуниверситета 243 600 руб. плюс судебные расходы — 5 636 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

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