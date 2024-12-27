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Туляков вновь предупредили о гололедице на дороге
Фото Алексея Пирязева.

Туляков вновь предупредили о гололедице на дороге

Водителям и пешеходам советуют быть более осторожными.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 27 декабря прогнозируется гололед, на дорогах местами гололедица.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

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сегодня, в 09:32 0
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