Туляков вновь предупредили о гололедице на дороге

Фото Алексея Пирязева.

Водителям и пешеходам советуют быть более осторожными.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 27 декабря прогнозируется гололед, на дорогах местами гололедица.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.