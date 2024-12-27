«Это температурная аномалия!»: синоптики рассказали, какая погода ждет Центральную Россию на Новый год

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Чем ближе к дате, тем прогнозы точнее.

Что готовит погода на Новый год, рассказали сотрудники Центра погоды «Фобос».

Уже два раза с интервалами в неделю синоптики делали прогнозы на новогоднюю ночь, и во всех прослеживалась явная тенденция — будет тепло.

Свежий прогноз «обещает ещё более значительную положительную температурную аномалию», пишет «Фобос».

После 27 декабря температурные «качели» вновь двинутся в сторону тепла, пик придётся на 30 декабря, когда воздух прогреется до +1…+3°. В последние же дни 2024 года оттепель ослабеет: небольшие осадки и −4…+1°.

В новогоднюю ночь немного подморозит, до −1…−6 °С.

Днём 1 января ожидается 0…−5 °С, местами небольшой снег, а на дорогах и тротуарах гололедица.