Заявление на единовременную выплату к Новому году можно подать онлайн

На портале «Госуслуги 71» запущена онлайн-форма подачи заявления на единовременную выплату 5000 рублей к Новому году на детей ветеранов боевых действий, сообщает правительство Тульской области.

Меру поддержки могут получить дети от 0 до 18 лет, а также дети от 18 до 23 лет при условии обучения по очной форме участников СВО и ветеранов боевых действий.

Если на ребенка ветерана боевых действий ранее предоставлена выплата к 1 сентября 2024 года в размере 10000 рублей, обращаться с заявлением для получения выплаты к Новому году не нужно. Услугу будет оказана проактивно в беззаявительном порядке. Выплата будет автоматически зачислена на счет.

Заявление подается, если на ребенка ветерана боевых действий не получена выплата к 1 сентября 2024 года. Подать заявление и узнать список необходимых документов можно по ссылке — https://www.gosuslugi71.ru/?OnlineService=20559707

За выплатой может обратиться:

родитель несовершеннолетнего ребенка ветерана боевых действий;

совершеннолетний ребенок ветерана боевых действий до 23 лет, если он обучается очно.

Решение о выплате принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения.

Кроме этого, заявление можно подать в отделах социальной защиты по месту жительства. На дополнительные вопросы готовы ответить операторы горячей линии «129».

Оцифровка государственный и муниципальных услуг проводится в рамках достижения целей нацпроекта «Цифровая экономика».