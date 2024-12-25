  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Заявление на единовременную выплату к Новому году можно подать онлайн - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Заявление на единовременную выплату к Новому году можно подать онлайн

Заявление на единовременную выплату к Новому году можно подать онлайн

Выплата предназначена на детей ветеранов боевых действий.

На портале «Госуслуги 71» запущена онлайн-форма подачи заявления на единовременную выплату 5000 рублей к Новому году на детей ветеранов боевых действий, сообщает правительство Тульской области.

Меру поддержки могут получить дети от 0 до 18 лет, а также дети от 18 до 23 лет при условии обучения по очной форме участников СВО и ветеранов боевых действий.

Если на ребенка ветерана боевых действий ранее предоставлена выплата к 1 сентября 2024 года в размере 10000 рублей, обращаться с заявлением для получения выплаты к Новому году не нужно. Услугу будет оказана проактивно в беззаявительном порядке. Выплата будет автоматически зачислена на счет.

Заявление подается, если на ребенка ветерана боевых действий не получена выплата к 1 сентября 2024 года. Подать заявление и узнать список необходимых документов можно по ссылке — https://www.gosuslugi71.ru/?OnlineService=20559707

За выплатой может обратиться:

  • родитель несовершеннолетнего ребенка ветерана боевых действий;
  • совершеннолетний ребенок ветерана боевых действий до 23 лет, если он обучается очно.

Решение о выплате принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения.

Кроме этого, заявление можно подать в отделах социальной защиты по месту жительства. На дополнительные вопросы готовы ответить операторы горячей линии «129».

Оцифровка государственный и муниципальных услуг проводится в рамках достижения целей нацпроекта «Цифровая экономика».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:25 0
Другие статьи по темам
Событие
выплата к Новому году
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулякам рассказали, как будет работать транспорт в новогодние праздники
Тулякам рассказали, как будет работать транспорт в новогодние праздники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.