Тулякам рассказали, как будет работать транспорт в новогодние праздники

Фото Алексея Пирязева.

В администрации Тулы рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники. В рейсы выйдут больше 20 автобусных маршрутов:

№ 4 пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»

с 29 по 31 декабря: с 6.00 до 21.30

1, 2, 7, 8 января: с 10.00 до 21.00

3, 4, 5, 6 января: с 6.00 до 21.30

№ 9 ул. Железнодорожная —ул.Токарева — Платоновский лес

1, 2 января с 10.00 до 22.00

с 3 по 8 января с 06.00 до 22.00

№ 12/15 ст. Металлург — мкр. Петровский квартал

С 3 января начнет ездить с 5.40 до 22.30

№ 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный) — Московский вокзал

с 30 декабря до 8 января будет ездить с 7.40 до 22.06

№ 33 д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково

с 30 декабря до 8 января будет ездить с 7.30 до 21.10

№ 34 пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»

с 29 декабря до 8 января будет ездить с 8.00 до 22.30

№ 42 пос. Плеханово — Московский вл. — пос. Плеханово

С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.50 до 21.20

1 января с 11.00 до 21.00

2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00

3, 4, 5, 6 января с 6.50 до 21.20

№ 50 ул. Седова — ул. Новомосковская

С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.50 до 21.00

1 января с 11.00 до 21.00

2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00

3, 4, 5, 6 января с 06.50 до 21.20

№ 51 пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный

1 января с 10.00 до 22.00

2, 7, 8 января с 06.00 до 22.00

№ 55 ст. Южная — 12-й проезд Мясново

1,2 января с 10.00 до 20.00

С 3 по 8 января с 06.00 до 22.00

№ 56 мкр. Левобережный — Московский вокзал — мкр. Левобережный

С 29 декабря по 8 января с 08.00 до 21.30

№ 58 Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)

1,2 января с 10.00 до 20.00

С 3 по 8 января с 07.00 до 21.00

№ 59 Алексинское шоссе — ул. Демьянова

1,2 января с 10.00 до 21.30

с 3 по 8 января с 7.00 до 21.00

№ 61 Областной роддом — завод торгового оборудования.

с 30 декабря по 8 января с 7.40 до 22.00

№ 62 ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница

С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.30 до 21.00

1 января с 11.00 до 21.00

2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00

3, 4, 5, 6 января с 06.30 до 21.00

№ 64 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская областная больница

с 29 декабря до 8 января с 5.45 до 22.30

№ 65 Малые Гончары — стадион Металлург

С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.00 до 21.45

1 января с 11.00 до 21.00

2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00

3, 4, 5, 6 января с 06.00 до 21.45

№ 66пос. Хомяково — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский

с 29 декабря до 8 января с 6.48 до 22.30

№ 102К Тула — Шатск

1 января с 13.00 до 21.00

с 2 по 8 января с 10.00 до 22.00

№ 158К Тула (Баташевский сад) — Рассвет

с 1 января с 07.30 до 21.00

№ 169К Тула — Алешня

1, 2 января с 07.00 до 21.00

с 3 по 8 января с 06.10 до 21.35