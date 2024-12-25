Тульские католики отметили Рождество: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева

Рождественское богослужение состоялось в Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла на ул. Ленина.

25 декабря католики по всему миру празднуют Рождество. Из-за разницы исчисления в юлианском и григорианском календаре, оно отмечается почти на две недели раньше православного.

Католическая рождественская служба прошла в тульском Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла на ул. Ленина. К тулякам обратился настоятель римско-католического прихода Тулы Отец Александр Кревский:

– Сердечно поздравляю всех вас Мира, счастья, покоя, любви. Откройте свои сердца Господу, и Бог всегда придёт в то сердце, которое его ожидает, – сказал он.

Публикуем рождественский репортаж от нашего фотокорреспондента Алексея Пирязева.