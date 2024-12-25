  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские католики отметили Рождество: фоторепортаж - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские католики отметили Рождество: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

Тульские католики отметили Рождество: фоторепортаж

Рождественское богослужение состоялось в Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла на ул. Ленина.

25 декабря католики по всему миру празднуют Рождество. Из-за разницы исчисления в юлианском и григорианском календаре, оно отмечается почти на две недели раньше православного.

Католическая рождественская служба прошла в тульском Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла на ул. Ленина. К тулякам обратился настоятель римско-католического прихода Тулы Отец Александр Кревский:

– Сердечно поздравляю всех вас Мира, счастья, покоя, любви. Откройте свои сердца Господу, и Бог всегда придёт в то сердце, которое его ожидает, – сказал он.

Публикуем рождественский репортаж от нашего фотокорреспондента Алексея Пирязева.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
вчера, в 22:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
фоторепортажкатолическое Рождествокатоликибогослужение
Место
ТулаХрам святых первоверховных апостолов Петра и Павла
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Роскачестве рассказали, каким будет ГОСТ на шаурму
В Роскачестве рассказали, каким будет ГОСТ на шаурму
Где в Туле не будет электроэнергии
Где в Туле не будет электроэнергии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.