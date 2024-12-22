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ГИБДД предупреждает о гололеде

ГИБДД предупреждает о гололеде

Сложные погодные условия прогнозируются с вечера воскресенья до вечера понедельника.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона с 21.00 22 декабря и до 21.00 23 декабря ожидается выпадение осадков в виде небольшого мокрого снега,  на дорогах местами  – гололедица, облачно, в связи, с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки. 

Любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично. 

Уважаемые автомобилисты!

Помните, что при выпадении осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. 

Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Кроме того, экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42

Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54

Для связи через мобильное приложение (Telegram): +7-999-374-36-13

Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98

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сегодня, в 17:52 +1
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