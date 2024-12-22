Туляк победил на XX Международной Спартакиаде боевых искусств в Уфе

С 20 по 22 декабря в Уфе прошли соревнования по всестилевому каратэ, ставшие значимым событием в мире боевых искусств — XX Международная спартакиада боевых искусств. Эти соревнования собрали сильнейших спортсменов, продемонстрировавших высокое мастерство и стойкость духа. Одним из ярких участников стал спортсмен из Тульской области Дмитрий Кобзев, который завоевал первое место в взрослой категории «ката» среди мужчин.

Дмитрий Кобзев является членом Федерации каратэ Тульской области, где он тренируется под руководством опытного наставника, тренера Ким Галины Валерьевны. В рамках соревнований Дмитрий продемонстрировал отличные технические навыки и исключительное владение формами ката, что позволило ему не только заявить о себе на международной арене, но и заслуженно занять высшую ступень пьедестала.

Для всех членов Федерации каратэ Тульской области эта победа стала настоящей гордостью.

— Мы гордимся достижением Дмитрия и рады, что наш спортсмен смог показать такой высокий уровень подготовки и завоевать золото на международных соревнованиях. Это подтверждение того, что тренировки под руководством опытных специалистов, а также упорство и стремление к победе, дают свои результаты, — отметил президент Федерации каратэ Тульской области.