Где в Тульской области разрешено запускать фейерверки и салюты: список площадок

МЧС предупреждает, что запускать пиротехническую продукцию следует не во дворе своего дома, а на специально выделенной площадке, где максимально снижен риск возникновения пожаров. В этом году таких площадок будет 106.
Большая Тула:
- п. Ильинка, ул. Мира — переулок Луговой
- п. Рассвет, 44, площадка в 50 м от строения
- с. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 9-а, площадка у центра творчества «Федоровский», в 200 м за магазином
- Тула, ул. Железнодорожная, 60/2 (восточнее 50 м)
- п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10в (западнее 70 м)
- Тула, набережня реки Упы (рядом с хокейной коробкой)
Алексинский район:
- Алексин, мкр «Шахтерский» — ул. Тульская, поле слева от ТЦ «Слобода»
- Алексин, мкр «Бор» — стадион
- Алексин, мкр «Горушки» — стадион
- Алексин, мкр «Петровское» — ул. Дружбы, поле за церковью
Заокский:
- п. Заокский, площадка «Комсомольского парка», расположенная по ул. Северная, уч. 23-в
- п. Заокский, площадь Ленина
Белевский:
- Белев, площадь Октября (площадка на территории сквера имени М. Фомичева)
- Белев, ул. Пушкина, 12-а (площадка перед входом на стадион «Локомотив»)
- Белев, ул. Беликова, 18 (площадка за огороженной территорией автостанции со стороны реки Ока)
Богородицк:
- Богородицк, набережная городского пруда
Куркино:
- п. Куркино, ул. Парковая, Парк культуры и отдыха, южный край футбольного поля.
Веневский:
- Венев, ул. Стрешнева (центральный стадион)
- п. Мордвес, ул. Советская (стадион)
- п. Грицовский, ул. Первомайская, 30 (мини-рынок)
- п. Метростроевский, ул. Спортивная (стадион)
Ефремовский:
- Ефремов, ул. Московская застава, 15-а, площадка (каток)
- с. Лобаново, площадка около здания администрации
- с. Шилово, площадка перед зданием СДК
- д. Мордовка, площадка перед зданием СДК
- д. Ярославка, площадка перед зданием СДК
- п. Восточный, площадка между д. 5 и д. 6
- д. Кытино, площадка перед зданием СДК
- п. Козьминский, площадка
- с. Пожилино, площадка перед зданием СДК
- д. Большие Медведки, площадка перед зданием ОПС
- п. Степной, площадка перед зданием СДК
- д. Большие Плоты, площадка перед зданием бывшей конторы ООО «Дубровский»
- п. Мирный, площадка между д. 2 по ул. Новая и д. 2 по ул. Мира
- д. Ясеновая, площадка между д. 5 и д. 8
- д. Кочергинка, площадка остановочного павильона
- д. Кочкино, площадка перед зданием СДК
- с. Павло-Хутор, площадка перед зданием СДК
- д. Чернятино, площадка
- д. Заречье, площадка между д. 11 и д. 12
Каменский:
- Каменский район, с. Архангельское, западнее стадиона МКОУ «Архангельская СШ им. А. А. Кудрявцева», спортивная площадака
- д. Яблонево, ул. Парковая, мини-стадион
Воловский:
- п. Волово, между ул. Ленина и ул. Слепцова на площади перед зданием администрации
- п. Волово, ул. Александрова, в 20 метрах западнее д. 2, территория стадиона «Урожай»
- п. Волово, ул. Хрунова, д. 4, стадион МКОУ «ЦО п. Волово»
- д. Турдей, в 50 м на север от магазина по ул. Центральная д. 11
- п. Горный, в 50 м на юг от стадиона по ул. Центральная
- п. Белый Колодезь в 50 м. от школы ул. Школьная, д. 12
- с. Верхоупье, на площадке у СДК, ул. Южная, д. 57-а
- д. Баскаково, на площадке у СДК, ул. Школьная, д. 9
- с. Никитское, на площадке у здания бывшей школы, ул. Антонова, 14
- д. Панарино, площадка, ул. Новая, напротив домов № 4 и 5
- с. Непрядва, площадка у СДК ул. Главная д. 152-а
Кимовский:
- Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, площадка АО «КРЭМЗ»
Новомосковский:
- Новомосковск, ул. Пионерская, Городской парк, (Новогодняя ночь)
- Новомосковск, ул. Комсомольская, Детский парк, в районе скульптурной композиции «Дон и Шат» (Новогодняя ночь)
Арсеньевский:
- Арсеньево, в 200 метрах от тыльной стороны здания районной больницы — ул. Халтурина, 13.
- пгт. Славный, ул. Школьная напротив дома № 9
Одоевский:
- Одоев, площадь имени В. И. Ленина напротив Сергиевской церкви
Суворовский:
- Суворов, пл. Победы в районе дома № 1
- Суворов, ул. Ленинского Юбилея, (стадион энергия)
Дубенский:
- п. Дубна, ул. Красноармейская, центральный стадион
Узловский:
- Узловая, центральная площадка МУК Парк Культуры и отдыха, ул. Привокзальная
- Узловая, площадка перед прудом «Трестовский»
- Узловая, центральный сквер квартала 5-я Пятилетка
Донской:
- Донской, площадь перед стадионом им. Молодцова
- Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская район д. 41
- Донской, площадь перед МБУК «ЦКиД»
- Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, в районе д. 19
- Донской, площадь перед МБУК «ДК им. Молодцова»
- Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, в районе д. 91
Киреевский:
- Киреевск, ул. Геологов, в районе стадион Юность
- Киреевск, открытая площадка на пересечении ул. Комарова и ул. Чехова
- Болохово, ул. Привокзальная, Центральная площадка МУК «Парк Культуры и отдыха»
- Киреевск, микрорайон «Брусяновский», земельный участок с кадастровым номером: 71:12:040313:1485
Чернский
- п.Чернь, ул. Луговая, Стадион им. Монина
- п.Липицы, ул. Садовая, д. 31, пустырь
- с. Новое Покровское, ул. Центральная, д. 1, пустырь
- п. Красный Путь, ул. Молодежная, д. 1, пустырь
- д. Соловьевка, ул. Сосновая, д. 3, пустырь
- д. Молчаново Левое, ул. Молодежная, д. 11, пустырь
- с. Ержино, ул. Центральная, д. 15, пустырь
- д. Кожинка, ул. Центральная, д. 43, пустырь
- с. Архангельское, ул. Л. Толстого, 1, пустырь
- с. Лужны, ул. Центральная, 4, пустырь
- д. Кресты, ул. Юбилейная, д. 23, пустырь
- д. Синегубово, ул. Центральная, стадион
- с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, стадион
- п. Степной, ул. Молодежная, стадион
- д. Поповка, ул. Школьная, 4, пустырь
- п. Спартак, ул. Центральная, д. 1, пустырь
- с. Велье-Никольское, ул. Юбилейная, 9, пустырь
- п. Подгорный, ул. Центральная д. 6, пустырь
- ст. Скуратово, ул. Школьная, пустырь
- п. Скуратовский, ул. Треугольная, д. 32, пустырь
- п. Скуратовский, ул. Успенского, пустырь
- с. Полтево, ул. Центральная, пустырь
- п. Красный Холм, ул. Полевая, пустырь
Плавский:
- Плавск, площадь Октябрьской революции (центральная площадь)
Щекинский:
- Щекино, ул. Стадионная, стадион «Корд»
Тепло-Огаревский:
- п. Теплое, пер. Стадионный (футбольное поле)
- с. Покровское (левый берег р. Упа в районе моста)
- д. Доробино (левый берег р. Красивая в районе моста)
- с. Волчья- Дубрава (плотина пруда)
- д. Мосюковка (футбольное поле)
- с. Нарышкино (правый берег реки Упа в районе моста)
- п. Красногвардеец (60 м юго-западнее окраины поселка)
- п. Северный (центр поселка в районе пруда)
Ясногорский:
- Ясногорск, стадион — ул. Гайдара, 1
МЧС напоминает, что при обращении с пиротехникой категорически запрещается:
- запускать пиротехнику несовершеннолетним,
- курить рядом с пиротехническими изделиями,
- запускать пиротехнику пьяным,
- разбирать, ударять, бросать в огонь пиротехнические изделия,
- применять пиротехнику в любых помещениях и зданиях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и ЛЭП, на территориях объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищах, в заповедниках,
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней и хлопушек),
- применять пиротехнические изделия в ветреную погоду,
- подходить к запускаемой пиротехнике ближе чем положено по инструкции,
- наклоняться над изделием, поджигая фитиль,
- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 10 минут после окончания его работы.