Где в Тульской области разрешено запускать фейерверки и салюты: список площадок

МЧС предупреждает, что запускать пиротехническую продукцию следует не во дворе своего дома, а на специально выделенной площадке, где максимально снижен риск возникновения пожаров. В этом году таких площадок будет 106.

Большая Тула:

п. Ильинка, ул. Мира — переулок Луговой

п. Рассвет, 44, площадка в 50 м от строения

с. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 9-а, площадка у центра творчества «Федоровский», в 200 м за магазином

Тула, ул. Железнодорожная, 60/2 (восточнее 50 м)

п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10в (западнее 70 м)

Тула, набережня реки Упы (рядом с хокейной коробкой) Алексинский район: Алексин, мкр «Шахтерский» — ул. Тульская, поле слева от ТЦ «Слобода»

Алексин, мкр «Бор» — стадион

Алексин, мкр «Горушки» — стадион

Алексин, мкр «Петровское» — ул. Дружбы, поле за церковью Заокский: п. Заокский, площадка «Комсомольского парка», расположенная по ул. Северная, уч. 23-в

п. Заокский, площадь Ленина Белевский: Белев, площадь Октября (площадка на территории сквера имени М. Фомичева)

Белев, ул. Пушкина, 12-а (площадка перед входом на стадион «Локомотив»)

Белев, ул. Беликова, 18 (площадка за огороженной территорией автостанции со стороны реки Ока) Богородицк: Богородицк, набережная городского пруда Куркино: п. Куркино, ул. Парковая, Парк культуры и отдыха, южный край футбольного поля. Веневский: Венев, ул. Стрешнева (центральный стадион)

п. Мордвес, ул. Советская (стадион)

п. Грицовский, ул. Первомайская, 30 (мини-рынок)

п. Метростроевский, ул. Спортивная (стадион) Ефремовский: Ефремов, ул. Московская застава, 15-а, площадка (каток)

с. Лобаново, площадка около здания администрации

с. Шилово, площадка перед зданием СДК

д. Мордовка, площадка перед зданием СДК

д. Ярославка, площадка перед зданием СДК

п. Восточный, площадка между д. 5 и д. 6

д. Кытино, площадка перед зданием СДК

п. Козьминский, площадка

с. Пожилино, площадка перед зданием СДК

д. Большие Медведки, площадка перед зданием ОПС

п. Степной, площадка перед зданием СДК

д. Большие Плоты, площадка перед зданием бывшей конторы ООО «Дубровский»

п. Мирный, площадка между д. 2 по ул. Новая и д. 2 по ул. Мира

д. Ясеновая, площадка между д. 5 и д. 8

д. Кочергинка, площадка остановочного павильона

д. Кочкино, площадка перед зданием СДК

с. Павло-Хутор, площадка перед зданием СДК

д. Чернятино, площадка

д. Заречье, площадка между д. 11 и д. 12 Каменский: Каменский район, с. Архангельское, западнее стадиона МКОУ «Архангельская СШ им. А. А. Кудрявцева», спортивная площадака

д. Яблонево, ул. Парковая, мини-стадион Воловский: п. Волово, между ул. Ленина и ул. Слепцова на площади перед зданием администрации

п. Волово, ул. Александрова, в 20 метрах западнее д. 2, территория стадиона «Урожай»

п. Волово, ул. Хрунова, д. 4, стадион МКОУ «ЦО п. Волово»

д. Турдей, в 50 м на север от магазина по ул. Центральная д. 11

п. Горный, в 50 м на юг от стадиона по ул. Центральная

п. Белый Колодезь в 50 м. от школы ул. Школьная, д. 12

с. Верхоупье, на площадке у СДК, ул. Южная, д. 57-а

д. Баскаково, на площадке у СДК, ул. Школьная, д. 9

с. Никитское, на площадке у здания бывшей школы, ул. Антонова, 14

д. Панарино, площадка, ул. Новая, напротив домов № 4 и 5

с. Непрядва, площадка у СДК ул. Главная д. 152-а Кимовский: Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, площадка АО «КРЭМЗ» Новомосковский: Новомосковск, ул. Пионерская, Городской парк, (Новогодняя ночь)

Новомосковск, ул. Комсомольская, Детский парк, в районе скульптурной композиции «Дон и Шат» (Новогодняя ночь) Арсеньевский: Арсеньево, в 200 метрах от тыльной стороны здания районной больницы — ул. Халтурина, 13.

пгт. Славный, ул. Школьная напротив дома № 9 Одоевский: Одоев, площадь имени В. И. Ленина напротив Сергиевской церкви Суворовский: Суворов, пл. Победы в районе дома № 1

Суворов, ул. Ленинского Юбилея, (стадион энергия) Дубенский: п. Дубна, ул. Красноармейская, центральный стадион Узловский: Узловая, центральная площадка МУК Парк Культуры и отдыха, ул. Привокзальная

Узловая, площадка перед прудом «Трестовский»

Узловая, центральный сквер квартала 5-я Пятилетка Донской: Донской, площадь перед стадионом им. Молодцова

Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская район д. 41

Донской, площадь перед МБУК «ЦКиД»

Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, в районе д. 19

Донской, площадь перед МБУК «ДК им. Молодцова»

Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, в районе д. 91 Киреевский: Киреевск, ул. Геологов, в районе стадион Юность

Киреевск, открытая площадка на пересечении ул. Комарова и ул. Чехова

Болохово, ул. Привокзальная, Центральная площадка МУК «Парк Культуры и отдыха»

Киреевск, микрорайон «Брусяновский», земельный участок с кадастровым номером: 71:12:040313:1485 Чернский п.Чернь, ул. Луговая, Стадион им. Монина

п.Липицы, ул. Садовая, д. 31, пустырь

с. Новое Покровское, ул. Центральная, д. 1, пустырь

п. Красный Путь, ул. Молодежная, д. 1, пустырь

д. Соловьевка, ул. Сосновая, д. 3, пустырь

д. Молчаново Левое, ул. Молодежная, д. 11, пустырь

с. Ержино, ул. Центральная, д. 15, пустырь

д. Кожинка, ул. Центральная, д. 43, пустырь

с. Архангельское, ул. Л. Толстого, 1, пустырь

с. Лужны, ул. Центральная, 4, пустырь

д. Кресты, ул. Юбилейная, д. 23, пустырь

д. Синегубово, ул. Центральная, стадион

с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, стадион

п. Степной, ул. Молодежная, стадион

д. Поповка, ул. Школьная, 4, пустырь

п. Спартак, ул. Центральная, д. 1, пустырь

с. Велье-Никольское, ул. Юбилейная, 9, пустырь

п. Подгорный, ул. Центральная д. 6, пустырь

ст. Скуратово, ул. Школьная, пустырь

п. Скуратовский, ул. Треугольная, д. 32, пустырь

п. Скуратовский, ул. Успенского, пустырь

с. Полтево, ул. Центральная, пустырь

п. Красный Холм, ул. Полевая, пустырь Плавский: Плавск, площадь Октябрьской революции (центральная площадь) Щекинский: Щекино, ул. Стадионная, стадион «Корд» Тепло-Огаревский: п. Теплое, пер. Стадионный (футбольное поле)

с. Покровское (левый берег р. Упа в районе моста)

д. Доробино (левый берег р. Красивая в районе моста)

с. Волчья- Дубрава (плотина пруда)

д. Мосюковка (футбольное поле)

с. Нарышкино (правый берег реки Упа в районе моста)

п. Красногвардеец (60 м юго-западнее окраины поселка)

п. Северный (центр поселка в районе пруда) Ясногорский: Ясногорск, стадион — ул. Гайдара, 1

МЧС напоминает, что при обращении с пиротехникой категорически запрещается: