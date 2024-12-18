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Где в Тульской области разрешено запускать фейерверки и салюты: список площадок

Где в Тульской области разрешено запускать фейерверки и салюты: список площадок

В МЧС утвердили список из 106 мест.

МЧС предупреждает, что запускать пиротехническую продукцию следует не во дворе своего дома, а на специально выделенной площадке, где максимально снижен риск возникновения пожаров. В этом году таких площадок будет 106.

Большая Тула:

  • п. Ильинка, ул. Мира — переулок Луговой
  • п. Рассвет, 44, площадка в 50 м от строения
  • с. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 9-а, площадка у центра творчества «Федоровский», в 200 м за магазином
  • Тула, ул. Железнодорожная, 60/2 (восточнее 50 м)
  • п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10в (западнее 70 м)
  • Тула, набережня реки Упы (рядом с хокейной коробкой)

Алексинский район:

  • Алексин, мкр «Шахтерский» — ул. Тульская, поле слева от ТЦ «Слобода»
  • Алексин, мкр «Бор» — стадион
  • Алексин, мкр «Горушки» — стадион
  • Алексин, мкр «Петровское» — ул. Дружбы, поле за церковью

Заокский:

  • п. Заокский, площадка «Комсомольского парка», расположенная по ул. Северная, уч. 23-в
  • п. Заокский, площадь Ленина

Белевский:

  • Белев, площадь Октября (площадка на территории сквера имени М. Фомичева)
  • Белев, ул. Пушкина, 12-а (площадка перед входом на стадион «Локомотив»)
  • Белев, ул. Беликова, 18 (площадка за огороженной территорией автостанции со стороны реки Ока)

Богородицк:

  • Богородицк, набережная городского пруда

Куркино:

  • п. Куркино, ул. Парковая, Парк культуры и отдыха, южный край футбольного поля.

Веневский:

  • Венев, ул. Стрешнева (центральный стадион)
  • п. Мордвес, ул. Советская (стадион)
  • п. Грицовский, ул. Первомайская, 30 (мини-рынок)
  • п. Метростроевский, ул. Спортивная (стадион)

Ефремовский:

  • Ефремов, ул. Московская застава, 15-а, площадка (каток)
  • с. Лобаново, площадка около здания администрации
  • с. Шилово, площадка перед зданием СДК
  • д. Мордовка, площадка перед зданием СДК
  • д. Ярославка, площадка перед зданием СДК
  • п. Восточный, площадка между д. 5 и д. 6
  • д. Кытино, площадка перед зданием СДК
  • п. Козьминский, площадка
  • с. Пожилино, площадка перед зданием СДК
  • д. Большие Медведки, площадка перед зданием ОПС
  • п. Степной, площадка перед зданием СДК
  • д. Большие Плоты, площадка перед зданием бывшей конторы ООО «Дубровский»
  • п. Мирный, площадка между д. 2 по ул. Новая и д. 2 по ул. Мира
  • д. Ясеновая, площадка между д. 5 и д. 8
  • д. Кочергинка, площадка остановочного павильона
  • д. Кочкино, площадка перед зданием СДК
  • с. Павло-Хутор, площадка перед зданием СДК
  • д. Чернятино, площадка
  • д. Заречье, площадка между д. 11 и д. 12

Каменский:

  • Каменский район, с. Архангельское, западнее стадиона МКОУ «Архангельская СШ им. А. А. Кудрявцева», спортивная площадака
  • д. Яблонево, ул. Парковая, мини-стадион

Воловский:

  • п. Волово, между ул. Ленина и ул. Слепцова на площади перед зданием администрации
  • п. Волово, ул. Александрова, в 20 метрах западнее д. 2, территория стадиона «Урожай»
  • п. Волово, ул. Хрунова, д. 4, стадион МКОУ «ЦО п. Волово»
  • д. Турдей, в 50 м на север от магазина по ул. Центральная д. 11
  • п. Горный, в 50 м на юг от стадиона по ул. Центральная
  • п. Белый Колодезь в 50 м. от школы ул. Школьная, д. 12
  • с. Верхоупье, на площадке у СДК, ул. Южная, д. 57-а
  • д. Баскаково, на площадке у СДК, ул. Школьная, д. 9
  • с. Никитское, на площадке у здания бывшей школы, ул. Антонова, 14
  • д. Панарино, площадка, ул. Новая, напротив домов № 4 и 5
  • с. Непрядва, площадка у СДК ул. Главная д. 152-а

Кимовский:

  • Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3, площадка АО «КРЭМЗ»

Новомосковский:

  • Новомосковск, ул. Пионерская, Городской парк, (Новогодняя ночь)
  • Новомосковск, ул. Комсомольская, Детский парк, в районе скульптурной композиции «Дон и Шат» (Новогодняя ночь)

Арсеньевский:

  • Арсеньево, в 200 метрах от тыльной стороны здания районной больницы — ул. Халтурина, 13.
  • пгт. Славный, ул. Школьная напротив дома № 9

Одоевский:

  • Одоев, площадь имени В. И. Ленина напротив Сергиевской церкви

Суворовский:

  • Суворов, пл. Победы в районе дома № 1
  • Суворов, ул. Ленинского Юбилея, (стадион энергия)

Дубенский:

  • п. Дубна, ул. Красноармейская, центральный стадион

Узловский:

  • Узловая, центральная площадка МУК Парк Культуры и отдыха, ул. Привокзальная
  • Узловая, площадка перед прудом «Трестовский»
  • Узловая, центральный сквер квартала 5-я Пятилетка

Донской:

  • Донской, площадь перед стадионом им. Молодцова
  • Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская район д. 41
  • Донской, площадь перед МБУК «ЦКиД»
  • Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, в районе д. 19
  • Донской, площадь перед МБУК «ДК им. Молодцова»
  • Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, в районе д. 91

Киреевский:

  • Киреевск, ул. Геологов, в районе стадион Юность
  • Киреевск, открытая площадка на пересечении ул. Комарова и ул. Чехова
  • Болохово, ул. Привокзальная, Центральная площадка МУК «Парк Культуры и отдыха»
  • Киреевск, микрорайон «Брусяновский», земельный участок с кадастровым номером: 71:12:040313:1485

Чернский

  • п.Чернь, ул. Луговая, Стадион им. Монина
  • п.Липицы, ул. Садовая, д. 31, пустырь
  • с. Новое Покровское, ул. Центральная, д. 1, пустырь
  • п. Красный Путь, ул. Молодежная, д. 1, пустырь
  • д. Соловьевка, ул. Сосновая, д. 3, пустырь
  • д. Молчаново Левое, ул. Молодежная, д. 11, пустырь
  • с. Ержино, ул. Центральная, д. 15, пустырь
  • д. Кожинка, ул. Центральная, д. 43, пустырь
  • с. Архангельское, ул. Л. Толстого, 1, пустырь
  • с. Лужны, ул. Центральная, 4, пустырь
  • д. Кресты, ул. Юбилейная, д. 23, пустырь
  • д. Синегубово, ул. Центральная, стадион
  • с. Малое Скуратово, ул. Совхозная, стадион
  • п. Степной, ул. Молодежная, стадион
  • д. Поповка, ул. Школьная, 4, пустырь
  • п. Спартак, ул. Центральная, д. 1, пустырь
  • с. Велье-Никольское, ул. Юбилейная, 9, пустырь
  • п. Подгорный, ул. Центральная д. 6, пустырь
  • ст. Скуратово, ул. Школьная, пустырь
  • п. Скуратовский, ул. Треугольная, д. 32, пустырь
  • п. Скуратовский, ул. Успенского, пустырь
  • с. Полтево, ул. Центральная, пустырь
  • п. Красный Холм, ул. Полевая, пустырь

Плавский:

  • Плавск, площадь Октябрьской революции (центральная площадь)

Щекинский:

  • Щекино, ул. Стадионная, стадион «Корд»

Тепло-Огаревский:

  • п. Теплое, пер. Стадионный (футбольное поле)
  • с. Покровское (левый берег р. Упа в районе моста)
  • д. Доробино (левый берег р. Красивая в районе моста)
  • с. Волчья- Дубрава (плотина пруда)
  • д. Мосюковка (футбольное поле)
  • с. Нарышкино (правый берег реки Упа в районе моста)
  • п. Красногвардеец (60 м юго-западнее окраины поселка)
  • п. Северный (центр поселка в районе пруда)

Ясногорский:

  • Ясногорск, стадион — ул. Гайдара, 1

МЧС напоминает, что при обращении с пиротехникой категорически запрещается:

  • запускать пиротехнику несовершеннолетним,
  • курить рядом с пиротехническими изделиями,
  • запускать пиротехнику пьяным,
  • разбирать, ударять, бросать в огонь пиротехнические изделия,
  • применять пиротехнику в любых помещениях и зданиях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и ЛЭП, на территориях объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищах, в заповедниках,
  • держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней и хлопушек),
  • применять пиротехнические изделия в ветреную погоду,
  • подходить к запускаемой пиротехнике ближе чем положено по инструкции,
  • наклоняться над изделием, поджигая фитиль,
  • подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 10 минут после окончания его работы.

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