В Тульской области проверят показатели по нацпроектам

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 13 декабря, в правительстве Тульской области обсудили исполнение национальных проектов, а также заключение контрактов по ним. Министерства отчитались о проводимой работе.

— В Тульской области достигнуты значительные результаты по всем направлениям, и в конце года предстоит по ним сформировать итоговые отчеты. По нацпроектам все задачи должны быть достигнуты, — сказал Михаил Пантелеев.

Также на совещании затронули тему использования техники, переданной муниципалитетам за последние два года. Она должна своевременно ставиться на учет, подключаться к системе ГЛОНАСС и использоваться эффективно.

Михаил Пантелеев поручил устранить нарушения до конца года.

