В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно закупать и хранить продукты к Новому году

Фото Алексея Пирязева

Чтобы защитить себя и своих близких от отравлений, стоит придерживаться несложных правил.

Не рекомендуется заранее закупать скоропортящиеся продукты – особенно это касается колбасных изделий. Это связано с тем, что в бытовых холодильниках часто нарушаются условия хранения продукции, установленные изготовителями.

Откажитесь от покупки чего-либо в местах несанкционированной торговли – консервы, соленья и варенья, а также «домашнее» мясо и птица могут в самый неподходящий момент свести на нет новогоднее настроение.

При хранении продуктов не допускайте близкого соседства сырой и готовой пищи. Салаты, изделия из рубленого мяса, студни, кондитерские изделия с кремом следует готовить в небольшом количестве, чтобы хранить остатки не более суток. Откажитесь от употребления продуктов с измененным внешним видом (вкусом, запахом, цветом), даже если срок годности в норме.

Заранее к празднику можно без опаски покупать конфеты, соки, минеральную воду, заводские консервы, алкоголь.

Покупая детям сладкие подарки, выбирайте варианты, содержащие минимум пищевых добавок. Конфеты хранятся при температуре, указанной изготовителем на этикетке, как правило – от +15 до +21 градусов и относительной влажности воздуха не более 70%.

Не стоит покупать многокомпонентные сладости для детей до трёх лет. Если в составе новогоднего подарка имеется игрушка, то она должна быть упакована и иметь маркировку на русском языке.