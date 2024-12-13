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В 2024 году на тульские дороги нанесли более 260 км разметки

В 2024 году на тульские дороги нанесли более 260 км разметки

Работы были выполнены в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На отремонтированных региональных дорогах нанесено более 260 км дорожной разметки. Установлено почти 1300 дорожных знаков, обустроено более 30 автобусных остановок.

Для обеспечения безопасности пешеходов и снижения скорости транспорта обустроены 11 искусственных дорожных неровностей. В работах использовались современные износостойкие материалы, осевая разметка была выполнена термопластичными материалами.

На участке «Теплое – Троекурово» в Тепло-Огаревском районе обновлено металлическое ограждение для предотвращения съезда автомобилей в кювет несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть.

На участке «Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес» в Ясногорском районе и участке «Богородицк – Товарковский – Куркино» в Богородицком районе обустроены пешеходные переходы с искусственной дорожной неровностью. 

– Среди задач нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – снижение количества аварийно-опасных участков дорог. Для этого обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются светофоры и дорожные знаки, а также проводится работа по формированию правильной культуры поведения на проезжей части, – отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Сиунов.

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Место
Тульская область

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