В Новомосковске трое мужчин избили подростка и подожгли его одежду

«Заказ» на мальчика они получили от неизвестного онлайн-продавца наркотиков.

В Новомосковске суд вынес приговор троим мужчинам в возрасте 25, 28 и 36 лет по делу о разбойном нападении на подростка.

В ноябре 2023 года 25-летний житель Тулы получил предложение-сообщение от неизвестного онлайн-продавца наркотиков за деньги напасть на подростка: избить его, забрать деньги и личные вещи. По его словам, подросток присвоил себе запрещенные вещества.

Подсудимый привлек к «работе» двоих знакомых — 28-летнего жителя Щекинского района и 36-летнего мужчину из Белоруссии. Трое обвиняемых приехали в Новомосковск, надели маски-балаклавы и вооружились сигнальной петардой с зарядом. Они избили подростка, украли его имущество и подожгли его одежду.

Суд приговорил самого старшего соучастника к 3 годам лишения свободы, среднего — к 3 годам 4 месяцам и 4 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А самый молодой соучастник осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.