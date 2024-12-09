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В Новомосковске трое мужчин избили подростка и подожгли его одежду

В Новомосковске трое мужчин избили подростка и подожгли его одежду

«Заказ» на мальчика они получили от неизвестного онлайн-продавца наркотиков.

В Новомосковске суд вынес приговор троим мужчинам в возрасте 25, 28 и 36 лет по делу о разбойном нападении на подростка. 

В ноябре 2023 года 25-летний житель Тулы получил предложение-сообщение от неизвестного онлайн-продавца наркотиков за деньги напасть на подростка: избить его, забрать деньги и личные вещи. По его словам, подросток присвоил себе запрещенные вещества. 

Подсудимый привлек к «работе» двоих знакомых — 28-летнего жителя Щекинского района и 36-летнего мужчину из Белоруссии. Трое обвиняемых приехали в Новомосковск, надели маски-балаклавы и вооружились сигнальной петардой с зарядом. Они избили подростка, украли его имущество и подожгли его одежду. 

Суд приговорил самого старшего соучастника к 3 годам лишения свободы, среднего — к 3 годам 4 месяцам и 4 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А самый молодой соучастник осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 09:35 +1
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