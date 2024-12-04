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Три тульских муниципалитета получили новую коммунальную технику
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Три тульских муниципалитета получили новую коммунальную технику

В ближайшее время технику получат Куркинский, Суворовский и Ясногорский районы.

В Тульской области 6 муниципалитетов получили средства на приобретение экскаваторов-погрузчиков.

Накануне, 3 декабря, министр ЖКХ Олег Дючков передал ключи от новых машин представителям администраций Дубенского, Узловского районов и города Донского. В скором времени аналогичная техника появится в Куркинском, Суворовском и Ясногорском районах.

— Экскаваторы-погрузчики позволят повысить оперативность устранения нарушений на подземных коммуникациях, что особенно важно в зимний период, — отметил министр.

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Автор:
сегодня, в 10:00 0
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