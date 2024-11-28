Тульские поисковики 30 ноября закроют «Вахту Памяти-2024»

Тульское отделение «Поискового движения России» и тульский областной молодежный поисковый центр «Искатель» проведут церемонию закрытия «Вахты Памяти-2024». Основная цель мероприятия – почтить память воинов, павших в боях Великой Отечественной войны.

Закрытие состоится в конференц-зале Конгресс-центра парка «Патриот-Тула». Поисковики подведут итоги 2024 года и расскажут о планах на 2025-й. Отличившиеся искатели получат награды.

Церемонию могут посетить все желающие – это хорошая возможность поближе познакомиться с поисковым движением и вступить в ряды волонтёров, возвращающих из небытия защитников Родины.