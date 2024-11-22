Дежурные группы в садах и удаленка: из-за непогоды в Тульской области губернатор дал ряд поручений

На территории Тульской области, как и в 11 субъектах ЦФО страны, фиксировался сильный ветер порывами до 25 м/с.

В 25 муниципальных образованиях региона зафиксированы повреждения кровель, падения деревьев, нарушение энергоснабжения.

По предварительной информации пострадавших и погибших нет.



На ликвидации последствий задействована группировка сил и средств МЧС: более 100 единиц техники, порядка 2 тысяч сотрудников.



87 бригад энергетиков «Тулэнерго» подключены к работе по восстановлению электроснабжения. Задействовано 220 специалистов и 95 единиц спецтехники. Работы будут вестись непрерывно до полного возобновления подачи электричества в каждый дом, на каждый объект.



По итогам заседания штаба губернатор дал поручения.



Управлению МЧС по Тульской области: не снижать темпы работы по ликвидации последствий непогоды. В случае ухудшения ситуации — привлечь дополнительные силы и средства.



Председателю правительства Тульской области Михаилу Пантелееву: во взаимодействии с Тулэнерго в первоочередном порядке обеспечить восстановление энергоснабжения социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность.



Главам администраций муниципальных образований: организовать круглосуточную работу оперативных штабов, усилить работу районных ЕДДС, обеспечить ликвидацию последствий непогоды и оказать содействие жителям в случае повреждений окон, кровель и др.



Министерству образования Тульской области: в случае отсутствия электроэнергии в образовательных учреждениях, организовать в детских садах работу дежурных групп, в школах — дистанционное обучение. Своевременно проинформировать об этом родителей.