Телеканал «Первый Тульский» стал победителем премии «ТЭФИ-Регион»

Фото Дмитрия Дзюбина.

20 ноября на сцене Тульской областной филармонии прошел финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2024. Это масштабный проект, который объединяет профессионалов телевидения самого высокого уровня со всех концов России.

Ведущими торжественной церемонии награждения стали тележурналист, ведущий программы «Однажды…» на НТВ Сергей Майоров и телеведущая Первого канала Светлана Зейналова.

В этом году в конкурсе приняли участие 515 работ от 136 телекомпаний. Лучших из лучших определяли в 18 номинациях. В составе жюри — такие известные телеведущие и журналисты, как: Максим Шарафутдинов, Кирилл Поздняков, Александр Швыдкой, Арина Шарапова, Антон Верницкий, Денис Казанский, Владислав Флярковский, Антон Михалев, Татьяна Ципляева и многие другие.



Максим Шарафутдинов, Этери Левиева и Михаил Швыдкой.

— Здесь присутствуют представители более 130 городов России. Фактически это карта России. Люди, которые работают в разных жанрах, журналисты, которые занимаются не просто своей профессией, а отдают свою душу. И нам было очень сложно — во всяком случае, жюри точно было сложно, — там шли бесконечные дебаты, — говорит генеральный директор фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева.

В этом году финалистами «ТЭФИ-регион» стали три проекта тульского телевидения: «Утро на «Первом Тульском», программа «Вести Тула» ГТРК «Тула» в номинации «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона», а также в номинации «Интервьюер» в тройку финалистов вошла главный редактор телеканала «Первый Тульский» Елена Кирьянова.

«ТЭФИ-Регион» проводится в России в 23-й раз и является главной наградой для профессионального сообщества. Финалистов и гостей мероприятия приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Здесь собрались исключительно творческие люди. Каждый сидящий в этом зале — уже победитель. Вы все — настоящие профессионалы. Региональное телевидение всегда ближе к людям, и это крайне важно. В современных реалиях ваша роль возрастает в разы. Вы несете красоту, радость и патриотическое воспитание. Вы обогащаете человека по ту сторону экрана новыми знаниями, взращиваете новое поколение граждан России.





Президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой отметил, что работы региональных телеканалов уже давно не уступают федеральным. Он поблагодарил Дмитрия Миляева за поддержку и вручил благодарность за помощь в организации и проведении конкурса «ТЭФИ-регион».

Михаил Швыдкой:

— «ТЭФИ-регион» — это всегда тяжело, это всегда нервно. 515 работ, большой конкурс, очень качественные работы. Хорошие, серьезные, отражающие реальную жизнь людей. Региональные телевизионные компании всегда находятся очень близко к людям. Я очень чту людей, которые работают в регионах на телевидении, на радио, в газетах. Это особый вид журналистики. И сегодня, пожалуйста, не огорчайтесь, если не победите. Во-первых, жизнь длинная. Во-вторых, вы все талантливые, жюри — субъективное. Это нормально. Они спорили, как сумасшедшие… Сюда приехали журналисты с разных каналов, потому что здесь — территория любви. Ребята, спасибо всем!

Министр массовых коммуникаций Тульской области Вячеслав Терехин:

— Финал «ТЭФИ-регион» впервые за 23 года проходит в Тульской области, это очень круто! Сегодня у нас 54 финалиста, я желаю всем удачи. Конечно, я буду болеть за Тулу, номинантов трое — а это больше пяти процентов!

В номинации «Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа» награду вручила телеведущая, звезда Первого канала, ведущая программы «Доброе утро» Арина Шарапова:

— Если эфир в пять, то в три двадцать — звонок будильника. Патчи на глазах, холодный душ… Ты приходишь в себя на берегу Москвы-реки… В пять утра счастливая, довольная, наполненная солнечной энергией ты выходишь в эфир. Мы выходим в эфир. Это, собственно, секреты мастерства. Это самое счастливое время в жизни — утро. Как известно, кто рано встает, тому бог все-таки дает. И я вам хочу сказать, что эта программа была принята абсолютно единогласно. Она такая неторопливая, такая приятная, такая народная… И это «Утро» на «Первом Тульском»!

Для телеканала это уже пятый Орфей! Главный редактор телеканала «Первый Тульский» Елена Кирьянова, получая награду, пригласила на сцену всю команду программы «Утро».

— Это общая победа всех тех, кто стоит за камерами, кто идет в кадр и с 7 до 11 утра в прямом эфире без студии, на улице, ведет эфир. Они мерзнут, ветер их сбивает, оборудование заливает… Такая работа. У нас жесткий отбор, нам повезло — к нам идут только фанаты. Мы благодарим всех за оценку нашей работы!

От всей души поздравляем коллег!

В следующем году финал «ТЭФИ-Регион» 2025 пройдет в Ярославле.