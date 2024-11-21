  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Телеканал «Первый Тульский» стал победителем премии «ТЭФИ-Регион» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Телеканал «Первый Тульский» стал победителем премии «ТЭФИ-Регион»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Телеканал «Первый Тульский» стал победителем премии «ТЭФИ-Регион»

В номинации «Утро» бронзового Орфея выиграла одноименная программа телеканала «Первый Тульский». Награду вручила телеведущая Арина Шарапова.

20 ноября на сцене Тульской областной филармонии прошел финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» 2024. Это масштабный проект, который объединяет профессионалов телевидения самого высокого уровня со всех концов России. 

Ведущими торжественной церемонии награждения стали тележурналист, ведущий программы «Однажды…» на НТВ Сергей Майоров и телеведущая Первого канала Светлана Зейналова. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b4/70/40ea-3480-477d-90dc-ad4429c27930/c734d21c-f04c-4c72-a6c7-627721481fc9.jpg

В этом году в конкурсе приняли участие 515 работ от 136 телекомпаний. Лучших из лучших определяли в 18 номинациях. В составе жюри — такие известные телеведущие и журналисты, как: Максим Шарафутдинов, Кирилл Поздняков, Александр Швыдкой, Арина Шарапова, Антон Верницкий, Денис Казанский, Владислав Флярковский, Антон Михалев, Татьяна Ципляева и многие другие.

_DZY3685.jpg
Максим Шарафутдинов, Этери Левиева и Михаил Швыдкой.

— Здесь присутствуют представители более 130 городов России. Фактически это карта России. Люди, которые работают в разных жанрах, журналисты, которые занимаются не просто своей профессией, а отдают свою душу. И нам было очень сложно — во всяком случае, жюри точно было сложно, — там шли бесконечные дебаты, — говорит генеральный директор фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева.

В этом году финалистами «ТЭФИ-регион» стали три проекта тульского телевидения: «Утро на «Первом Тульском», программа «Вести Тула» ГТРК «Тула» в номинации «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона», а также в номинации «Интервьюер» в тройку финалистов вошла главный редактор телеканала «Первый Тульский» Елена Кирьянова.

«ТЭФИ-Регион» проводится в России в 23-й раз и является главной наградой для профессионального сообщества. Финалистов и гостей мероприятия приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Здесь собрались исключительно творческие люди. Каждый сидящий в этом зале — уже победитель. Вы все — настоящие профессионалы. Региональное телевидение всегда ближе к людям, и это крайне важно. В современных реалиях ваша роль возрастает в разы. Вы несете красоту, радость и патриотическое воспитание. Вы обогащаете человека по ту сторону экрана новыми знаниями, взращиваете новое поколение граждан России.

_DZY3724.jpg

Президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой отметил, что работы региональных телеканалов уже давно не уступают федеральным. Он поблагодарил Дмитрия Миляева за поддержку и вручил благодарность за помощь в организации и проведении конкурса «ТЭФИ-регион».

Михаил Швыдкой:

— «ТЭФИ-регион» — это всегда тяжело, это всегда нервно. 515 работ, большой конкурс, очень качественные работы. Хорошие, серьезные, отражающие реальную жизнь людей. Региональные телевизионные компании всегда находятся очень близко к людям. Я очень чту людей, которые работают в регионах на телевидении, на радио, в газетах. Это особый вид журналистики. И сегодня, пожалуйста, не огорчайтесь, если не победите. Во-первых, жизнь длинная. Во-вторых, вы все талантливые, жюри — субъективное. Это нормально. Они спорили, как сумасшедшие… Сюда приехали журналисты с разных каналов, потому что здесь — территория любви. Ребята, спасибо всем! 

_DZY3802.jpg

Министр массовых коммуникаций Тульской области Вячеслав Терехин:

— Финал «ТЭФИ-регион» впервые за 23 года проходит в Тульской области, это очень круто! Сегодня у нас 54 финалиста, я желаю всем удачи. Конечно, я буду болеть за Тулу, номинантов трое — а это больше пяти процентов!

В номинации «Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа» награду вручила телеведущая, звезда Первого канала, ведущая программы «Доброе утро» Арина Шарапова: 

— Если эфир в пять, то в три двадцать — звонок будильника. Патчи на глазах, холодный душ… Ты приходишь в себя на берегу Москвы-реки… В пять утра счастливая, довольная, наполненная солнечной энергией ты выходишь в эфир. Мы выходим в эфир. Это, собственно, секреты мастерства. Это самое счастливое время в жизни — утро. Как известно, кто рано встает, тому бог все-таки дает. И я вам хочу сказать, что эта программа была принята абсолютно единогласно. Она такая неторопливая, такая приятная, такая народная… И это «Утро» на «Первом Тульском»!

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b4/70/40ea-3480-477d-90dc-ad4429c27930/d1bd0050-a004-4d0b-bbe5-ccc87a826f49.jpg

Для телеканала это уже пятый Орфей! Главный редактор телеканала «Первый Тульский» Елена Кирьянова, получая награду, пригласила на сцену всю команду программы «Утро».

— Это общая победа всех тех, кто стоит за камерами, кто идет в кадр и с 7 до 11 утра в прямом эфире без студии, на улице, ведет эфир. Они мерзнут, ветер их сбивает, оборудование заливает… Такая работа. У нас жесткий отбор, нам повезло — к нам идут только фанаты. Мы благодарим всех за оценку нашей работы!

От всей души поздравляем коллег!

В следующем году финал «ТЭФИ-Регион» 2025 пройдет в Ярославле. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:30 0
Другие статьи по темам
Событие
Тэфи регионнаграда
Люди
Елена КирьяноваЭтери ЛевиеваДмитрий Миляев
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Капитал» отменил ипотеку!
«Капитал» отменил ипотеку!
На Тулу идет сильный шторм: ветер до 27 м/с и снег с дождем
На Тулу идет сильный шторм: ветер до 27 м/с и снег с дождем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.