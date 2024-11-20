Пострадавшим на производстве тулякам вручили новые автомобили

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 ноября на площади у «белого дома» автомобили вручали зампред областного правительства Дмитрий Марков и управляющий Отделением Соцфонда России по Тульской области Андрей Филиппов.

Дмитрий Марков отметил, что важно помочь таким людям продолжить жить активной жизнью. Эту задачу помогает решить Социальный фонд. Всего в 2024 году автомобилями обеспечены 36 человек, еще 13 жителей выбрали денежную компенсацию.

Андрей Филиппов сообщил, что автомобили оборудованы с учётом особенностей здоровья и физических возможностей получателей.

Отделение Соцфонда по Тульской области предоставляет машины людям, пострадавшим на производстве, один раз в семь лет. Автомобиль выдаётся по рекомендации бюро медико-санитарной экспертизы при отсутствии противопоказаний к вождению. Машины позволяют людям, получившим производственную травму, перемещаться по городу или путешествовать.

В течение периода эксплуатации отделение Социального фонда будет частично компенсировать затраты на топливо и техническое обслуживание. Один раз владельцы смогут отремонтировать автомобиль за счет бюджетных средств.

Подробный материал Myslo о том, какие льготы положены пострадавшим на производстве, читайте по ссылке.