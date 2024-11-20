В следующем году в Туле планируют благоустроить 28 дворов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В рамках встречи были озвучены придомовые территории, которые планируют благоустроить в 2025 году. В список вошли 28 дворов. Пять из них расположены в Советском округе, столько же – в Центральном, 6 – в Привокзальном, 4 – в Зареченском и 8 – в Пролетарском.

Работы, запланированные к проведению, согласованы с жителями. В основном, это асфальтирование дворовых проездов, парковочных карманов, установка уличного освещения, детского игрового оборудования, лавочек и урн. По итогам совещания жители подписали дизайн-проекты.