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В следующем году в Туле планируют благоустроить 28 дворов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В следующем году в Туле планируют благоустроить 28 дворов

Этот вопрос обсудили на совещании под руководством заместителя главы городской администрации Максима Щербакова.

В рамках встречи были озвучены придомовые территории, которые планируют благоустроить в 2025 году. В список вошли 28 дворов. Пять из них расположены в Советском округе, столько же – в Центральном, 6 – в Привокзальном, 4 – в Зареченском и 8 – в Пролетарском. 

Работы, запланированные к проведению, согласованы с жителями. В основном, это асфальтирование дворовых проездов, парковочных карманов, установка уличного освещения, детского игрового оборудования, лавочек и урн. По итогам совещания жители подписали дизайн-проекты.

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