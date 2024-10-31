Андрей Дубровский: Центр «Герой 71» — очень эффективная структура для помощи участникам СВО

Председатель Тульской облдумы и его заместители посетили центр поддержки участников СВО и их семей «Герой 71» и познакомились с его работой.

31 октября в Центр «Герой 71» в Туле на ул. Демонстрации, 2 приехали председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский, его заместители Марина Левина, Александр Балберов, Олег Иванов и Александр Рем.

С работой центра депутатов познакомили министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова и руководитель учреждения Наталья Голикова.

— В настоящее время в Тульской области около 8 тысяч семей участников специальной военной операции и 15,5 тысяч ветеранов боевых действий и локальных конфликтов. Их поддержка является приоритетной задачей в Тульской области. Единый центр поддержки «Герой 71» создан, чтобы обеспечить поддержку граждан этих категорий в режиме одного окна, — пояснила Татьяна Абросимова.

Помещения центра просторные, светлые, комфортные.

— Каждого пришедшего в центр встречает администратор, — поясняет организацию работы Наталья Голикова. — Здесь организована зона встреч с удобными диванами и кофейным автоматом. У нас очень удобный график работы — шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, с 10.00 до 19.00.

По словам Натальи Голиковой, цель работы центра — создание единой службы сопровождения и поддержки семей участников СВО, ветеранов боевых действий и иных локальных конфликтов.

— У нас можно получить консультации психолога, юриста, услуги МФЦ и соцзащиты, — отмечает Наталья Голикова. — Принцип работы центра — экосистема. Это взаимосвязанная работа региональных и федеральных органов исполнительной власти, органов местного управления, общественных организаций с целью решения индивидуальных потребностей и задач конкретного человека.

В просторных залах приема посетителей депутаты уточнили, какие именно услуги могут получить участники СВО и члены их семей. По словам сотрудников центра, здесь оказывают комплексную поддержку и полный перечень услуг, в том числе прием заявлений на получение мер социальной поддержки, помощь в трудоустройстве, обучении и переобучении, юридическую и психологическую помощь.

— А не дублируются ли функции Фонда «Защитники Отечества» и Центра «Герой 71»? — уточнил председатель облдумы Андрей Дубровский.

По словам Натальи Голиковой, эти две организации действуют в тесной связке. Но «Герой 71» работает с действующими военнослужащими и их семьями, а на сопровождении в Фонде состоят демобилизованные, уволенные участники СВО и члены семей погибших. Кроме того, в «Герой 71» могут обратиться ветераны боевых действий других локальных конфликтов.

— На самом деле у нас нет жестких границ, кого мы обслуживаем, а кого направляем в Фонд. Мы рады помочь всем обратившимся. У нас даже девиз такой — его сами сотрудники предложили: «Сильная рука помощи», — пояснила руководитель центра.

— А сколько в день у вас бывает обращений? — поинтересовался зампред облдумы Александр Балберов. — Какие обращения встречаются чаще всего?

По словам Натальи Голиковой, в день центр посещают от 60 до 100 семей. А с момента открытия центра в нем получили помощь и поддержку более 1500 семей.

— Сюда обращаются не только туляки и жители Ленинского района, приезжают со всех районов области. Чаще всего граждане просят помощи в вопросах ЖКХ. Большое содействие оказывают муниципалитеты, с которыми центр на постоянной связи. Филиалы есть в Алексине, Суворове, Белеве и Новомосковске. И очень важно, чтобы они появились и в других муниципалитетах, — сказала Татьяна Абросимова.

По словам руководителя центра, работа здесь построена по всем стандартам сервисной организации, то есть клиентоориентированный и индивидуальный подход к каждому обратившемуся. За каждой семьей участника СВО и других боевых конфликтов закреплен куратор.

— За каждым куратором закреплено 120 семей. Сейчас у нас работают 30 кураторов. Они сопровождают семьи, проживающие на территории Тулы, Щекинского и Ленинского районов. Персональный паспорт семьи, умение выявлять потребности человека, регламентированные сроки решения поставленных задач и обратная связь позволяют устанавливать доверительные отношения с каждой семьей, — пояснила Наталья Голикова.

В зале приема посетителей Андрей Дубровский побеседовал с семьей участника СВО — Еленой и ее дочкой Ксенией.

— Мой муж профессиональный военный, служит в нашей родной 106-й дивизии. С самых первых дней СВО находится в зоне боевых действий, — рассказала Елена Сергеевна. — Сейчас он приехал в отпуск, а мы пришли в центр решить некоторые юридические и имущественные вопросы.

— Как Вам работа центра? Все ли устраивает? Может, что-то надо добавить? — поинтересовался Андрей Дубровский.

— Здесь все есть в одном месте — и юрист, и соцзащита. Все удобно и комфортно.

— Если нужна помощь, обращайтесь. Я тоже принимал участие в СВО, знаю не понаслышке многие проблемы, — предложил Андрей Дубровский. — Главное, чтобы у бойцов все вопросы дома, с семьей, были закрыты. Чтобы они не волновались, чтобы тылы были прикрыты! Тогда и победа придет.

В центре работает медицинский психолог Светлана Хелик.

— Мы помогаем женщинам — женам, матерям — восстанавливать свои душевные силы, чтобы они могли спокойно дождаться своих дорогих мужчин. Мы проводим и групповые сессии, и индивидуальные консультации. Ведь человек — это сосуд. И чем он наполнен, то и выдает во внешний мир, — пояснила депутатам суть своей работы Светлана Хелик.

В кабинете юриста Андрей Дубровский побеседовал с ветераном Афганской кампании Сергеем Васильевичем Фомичевым.

— Как Вам работа центра? В чем помогли? Участвуете ли Вы в каком-либо общественном объединении ветеранов? — поинтересовался Андрей Дубровский.

— Все отлично, прихожу не первый раз. Все вопросы решают быстро и эффективно. Я член боевого братства «Воин». Мы с коллегами часто приходим в школы и колледжи, проводим патриотические занятия, — ответил четко по-военному Сергей Фомичев.

Андрей Дубровский предложил обмениваться опытом патриотической работы объединений ветеранов СВО и других военных кампаний. А от ветерана-афганца получил приглашение прийти на одну из встреч боевого братства.

Как пояснила руководитель центра, участники СВО, их семьи и ветераны со всей территории Тульской области могут получать юридическую и психологическую помощь в центре при помощи телеконсультаций. Это услуга актуальная для жителей отдаленных от Тулы населенных пунктов. Для этого в центре создан переговорный кабинет. Посетители смогут также воспользоваться бесплатной юридической помощью по любым правовым вопросам в кабинете юриста.

Председатель облдумы Андрей Дубровский и сам получил в центре консультацию, как участник специальной военной операции:

— Уже на входе меня встретила оператор и проводила по нужным специалистам, чтобы решить мой вопрос. Я получил качественные ответы, рекомендации. Все очень быстро и доступно. Хорошо, что не нужно ходить по разным организациям и службам. Центр — очень эффективная структура для помощи участникам СВО.

В «Герой 71» работает очень квалифицированный и вежливый персонал, который понимает всю важность бережного отношения к каждому посетителю.

— Я сама являюсь женой участника СВО и, когда узнала, что открывается подобный центр, устроилась сюда на работу, чтобы помогать другим, — рассказала сотрудница центра Ирина Щемлева.

Напомним, что Центр «Герой 71» был отрыт в Туле 5 сентября 2024 года. В 2025 году планируется открытие еще пяти филиалов центра в Тульской области — в Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске.

— У центра великолепное название, потому что люди, которые защищают свою страну — это герои. Мне очень понравилось, что он расположен в центре города, а также его наполнение: начиная от цветовой гаммы и заканчивая грамотной логистикой обслуживая клиентов. Все продумано до мелочей. И теперь необходимо обязательно этот опыт распространить на районы области, — сказал заместитель председателя облдумы Александр Балберов.

— К помощи и поддержке бойцов специальной военной операции подошли комплексно и системно. Здесь работа выстроена таким образом, что идет отклик и оперативное реагирование на каждую индивидуальную ситуацию. И очень важно, что гражданин может получить помощь в «одном окне», — подчеркнула первый заместитель председателя облдумы Марина Левина. Она также отметила, Центр открылся по инициативе губернатора региона Дмитрия Миляева и поблагодарила сотрудников за то, что они с душой и пониманием относятся к каждому обратившемуся.

— Хорошо, что есть такой центр, куда ветераны и их семьи могут прийти и обратиться со своими проблемами. В ходе встречи обсудили и вопросы с подбором помещений, ведь такие центры будут открываться и в других городах нашей области. Каждый участник специальной военной операции должен получить всю необходимую помощь, — поделился впечатлениями заместитель спикера облдумы Александр Рем.

— Сюда могут обратиться не только жители Тулы, но и других муниципальных образований. Центр работает в режиме «одного окна». Это очень правильный и удобный формат. Важно, что есть индивидуальное сопровождение в решении различных вопросов. Уверен, что данная площадка также поможет нам улучшить законодательную базу региона для оказания наиболее полной помощи участникам СВО и членам их семей, — отметил зампред областной Думы Олег Иванов.