Депутаты гордумы обсудили поддержку участников СВО и выделили 150 млн рублей на проект «Наш город»

Депутаты Тульской городской Думы утвердили сумму на реализацию муниципального проекта «Наш город» на 2025 год.

В среду, 30 октября, состоялось 2-е очередное заседание Думы. На обсуждение был вынесен проект решения об утверждении предельного размера средств, выделяемых на реализацию заявок жителей, поступивших в рамках проекта. Сумма составит 150 млн рублей.

— В преддверии верстки главного финансового документа нам необходимо определить объем средств на выполнение работ по поступившим предложениям от жителей в рамках муниципального проекта «Наш город».

Сейчас идет проработка заявок от жителей, которые поступили к депутатам, и нам важно понимать размер ассигнований, чтобы оперативно провести отбор заявок и заблаговременно назначить конкурсные процедуры, — пояснила первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Депутаты единогласно поддержали данный вопрос. Муниципальный проект «Наш город», инициированный депутатами и администрацией Тулы, успешно реализуется в Туле с 2021 года. Благодаря ему благоустроено и отремонтировано более 1200 различных объектов. В текущем году по проекту выполняется более 400 объектов.

В рамках проекта предусмотрено проведение различных видов работ — благоустройство дворов, обустройство детских игровых и спортивных площадок, ремонт общедомового имущества многоквартирных домов и многое другое.

Также на заседании депутаты рассмотрели вопрос о передаче в государственную собственность Российской Федерации движимого имущества муниципального образования город Тула. Речь о четырех автобусах, которые числятся на балансе МКП «Тулгорэлектротранс», но не задействованы в перевозке пассажиров.

Процедура передачи в госсобственность Министерству обороны необходима для того, чтобы в дальнейшем транспортные средства были доставлены в одну из войсковых частей, выполняющих боевые задачи на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик. Вопрос о передаче автобусов был поддержан единогласно.

Как подчеркнул Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк, депутаты Тульской городской Думы ведут активную гуманитарную деятельность по поддержке участников СВО. Так, на днях был доставлен квадроцикл бойцам 51-го гвардейского парашютно-десантного полка. Средства на его приобретение собрал депутатский корпус.

— По поручению губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области оказывается комплексная поддержка участников СВО. — отметил мэр. — Глава региона держит на личном контроле вопросы, связанные со снабжением военнослужащих всем необходимым.

Я не раз бывал на передовой и своими глазами видел, насколько наши военные ценят внимание и помощь. Взаимовыручка, сплоченность и единство — это та основа, на которой держится наша вера в скорейшую победу!

Хочу отметить, что туляки постоянно отправляют гумконвои. Все мы стали одной дружной командой, которая здесь, в тылу, делает все возможное для поддержки бойцов. Мы обязательно продолжим эту работу.

Благодарю всех жителей, депутатов, волонтеров, предпринимателей за живой отклик на потребности наших бойцов, которые, рискуя жизнью, защищают свободу и независимость Родины.

В ходе заседания депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в решение «Об установлении границ территорий деятельности территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город Тула».

По обращению инициативной группы граждан предлагается включить дом № 44 по ул. Первомайской в границы существующего ТОС «Белоусовский».

В Положение «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления и деятельности сельских старост в муниципальном образовании город Тула» также вносятся изменения, касающиеся досрочного прекращения полномочий сельского старосты в случае признания его иностранным агентом.

— Сегодня без участия общественников и других инициативных жителей невозможно представить любые преобразования, будь то благоустройство дворов и городских пространств, реализация муниципальных программ или решение локальных вопросов, — отметила заместитель председателя Тульской городской Думы Дарья Герасимова. — Активисты ТОС в числе первых выходят на субботники, помогают в организации праздников, участвуют в мероприятиях. Это основные помощники в решении любых вопросов. На общественных началах в Туле трудятся более двух тысяч человек. Спасибо огромное этим неравнодушным и инициативным людям!