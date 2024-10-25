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В Туле видеокамеры будут следить за тем, как выбрасывают мусор, а также за графиком его вывоза
фото с сайта ru.freepik.com

В Туле видеокамеры будут следить за тем, как выбрасывают мусор, а также за графиком его вывоза

Камеры будут фиксировать факты несанкционированного сброса ТБО.

На сегодняшний день в Туле лишь несколько контейнерных площадок оборудованы камерами видеонаблюдения. Но в перспективе их станет больше. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава администрации города Илья Беспалов:

— Камеры устанавливаются для того, чтобы следить за соблюдением графика вывоза мусора и несанкционированным мусором, который в контейнеры не должен попадать. В планах с 1 января запустить 65 камер на самых «болевых» площадках города. Мы пониманием, без инструментального контроля не сможем эффективно осуществлять контроль за работой регионального оператора. Рассчитываем, что благодаря этому улучшится санитарное состояние города.

Глава администрации отметил, что за видеоконтроль будет отвечать отдельная организация, которая будет выбрана по результатам торгов.

Напомним, о планах оборудовать контейнерные площадки видеокамерами в начале октября сообщил губернатор Дмитрий Миляев на Российском экологическом форуме. На форуме обсуждался вопрос сортировки и вторичной переработки отходов. В Туле на данный момент работает один мусороперерабатывающий завод. В планах запустить ещё одно подобное предприятие — в Узловой.

Для загрузки этих предприятий в Тульской области появится единая система мониторинга предприятий, спецтранспорта и контейнерных площадок. Это позволит проследить весь путь ТКО. Сначала за камерами будут наблюдать люди, а в будущем этой работой займется искусственный интеллект. Цель — к 2030 году достичь 100% сортировку отходов и в половину сократить полигонное захоронение.

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Автор:
сегодня, в 14:45 +1
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Место
ТулаТульская область

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