В Тульской области вырос спрос на авто с пробегом от дилеров

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Предложение на авто с пробегом от дилеров в Тульской области выросло на 32,1% год к году, а в сравнении со вторым кварталом этого года — на 15,1%. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка ВАЗ (LADA) (15,8%), на втором — Kia (12%), на третьем — Hyundai (8,2%). Максимальную динамику в сравнении с предыдущим кварталом продемонстрировал бренд Chevrolet: рост на 31,8%, рассказали эксперты «Авито».

Лидером по доле в спросе среди моделей в Тульской области стала ВАЗ (LADA) Granta с показателем 3,7%. На втором месте — Hyundai Solaris с 2,7%. Третью и четвертую позиции с одинаковым значением — 2,3% — заняли ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) и Kia Rio.

Замыкает пятерку ВАЗ (LADA) Vesta (2,2%). Лидером по динамике год к году стала Kia Cerato: спрос на нее вырос на 97%, а за квартал — ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) (увеличение в 2,7 раза).

